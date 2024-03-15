الأمم المتحدة تدعو إلى وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية في السودان لتجنب المجاعة

MENAFN - Al-Anbaa) دعت الأمم المتحدة الجمعة، إلى «وصول غير مقيد» للعاملين في المجال الإنساني في السودان المهدد بالمجاعة بعد مرور قرابة عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت جيل لولر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي قامت أخيرا بزيارة للخرطوم، أن هناك مخزونا كافيا من المساعدات الإنسانية في بورتسودان لكن إيصالها إلى السكان يطرح مشكلة.

وقادت لولر أول مهمة للأمم المتحدة في هذه المنطقة منذ بداية الحرب التي يقول خبراء إنها قد تستمر لسنوات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت عبر رابط ڤيديو من نيويورك «يجب أن يتيح طرفا النزاع وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستدام وغير مقيد» بهدف السماح للمنظمات بالتحرك عبر خطوط المواجهة وعبور حدود الدول المجاورة.

كذلك، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم مالي أكبر. وقالت أليساندرا فيلوتشي، وهي ناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيڤ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليونيسيف «نحن في حاجة إلى موارد إضافية».

وأوضحت أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 2.7 مليار دولار هذا العام لمساعدة السكان في السودان، وجمعت حتى الآن 5% من هذا المبلغ وفق فيلوتشي.

وتابعت «لذلك نحن نحتاج فعلا إلى الدعم ونكرر الدعوة التي أطلقها الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) في وقت سابق من هذا الشهر لوقف القتال خلال شهر رمضان المبارك».