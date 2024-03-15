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الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

3/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجه الروس إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للمشاركة في انتخابات رئاسية تمتد لثلاثة أيام، ويتوقع ان تمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة.
وقد فتح أول مراكز الاقتراع عند الثامنة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا أقصى الشرق الروسي، على أن تغلق المراكز الأحد في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.
ونظرا لفارق التوقيت، يبدأ سكان الشرق الأقصى بالتصويت فيما يكون سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم إحدى عشرة منطقة زمنية يستعدون للنوم. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في عموم روسيا التي تتوزع أنحاؤها على 11 منطقة زمنية مختلفة.
ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أعقاب الغزو الذي بدأته في فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.
وقبيل بدء التصويت، حث بوتين مواطنيه على عدم «الانحراف عن المسار» والتصويت في هذه «الفترة الصعبة»، معتبرا أن الاقتراع في هذه الانتخابات «تعبير عن المشاعر الوطنية».

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