بايدن يشيد بدعوة زعيم ديموقراطيي مجلس الشيوخ لإجراء انتخابات في إسرائيل

MENAFN - Al-Anbaa) أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بخطاب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الداعي إلى إجراء انتخابات في اسرائيل.

وقال بايدن إن خطاب شومر حول إسرائيل «كان جيدا وأعرب خلاله عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين».

وأكد الرئيس الأميركي أن «شومر تواصل مع فريقي بشأن خطابه أمس فيما يخص إسرائيل».

وكان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ دعا الخميس إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل «عقبة أمام السلام»، في مؤشر جديد على تغير لهجة القادة الأميركيين تجاه إدارة الحرب في غزة.

وقال شومر خلال خطاب له إن الائتلاف الحكومي الذي «يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر»، تاريخ اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وأضاف «لقد ضل رئيس الوزراء نتنياهو طريقه، حيث جعل استمراريته السياسية قبل مصلحة إسرائيل العليا».

يأتي المؤشر الجديد إلى تراجع الثقة الأميركية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس جو بايدن أكد فيها أن بنيامين نتنياهو «يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها».

غير أن حزب نتنياهو «الليكود» انتقد بشدة تعليقات شومر، مؤكدا أن سياسة رئيس الوزراء «تحظى بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين».

وأضاف الليكود في بيان: «إسرائيل ليست جمهورية موز».