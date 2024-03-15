إجراءات أمنية وتضييق في محيط الأقصى بأول جمعة في رمضان وأول سفينة مساعدات تصل غزة

«حماس» تقترح هدنة لـ 6 أسابيع وتبادل رهائن ومعتقلين على مراحل.. ونتنياهو يُصادق على خطط لعملية عسكرية في رفح

شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة صباح الجمعة سفينة المساعدات الأولى المتجهة إلى القطاع المحاصر الذي تهدده المجاعة وتمزقه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما ساد التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى في أول يوم جمعة من شهر رمضان.

وأعلنت الشرطة أنها نشرت نحو ثلاثة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة في القدس الشرقية قبل صلاة الجمعة. وأفادت وكالة فرانس برس عن عمليات تفتيش مشددة تخضع القوات الإسرائيلية لها الواصلين إلى باحة المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القوات الإسرائيلية «منعت آلاف المصلين» من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة في شهر رمضان.

ونقلت «وفا» أن القوات الإسرائيلية «انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة».

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن القوات الإسرائيلية «منعت طواقم الجمعية من إدخال معداتها وتجهيز نقاطها الطبية، كما جرت العادة كل عام خلال شهر رمضان».

وأضافت أن وزارة الأوقاف واللجنة الدولية للصليب الأحمر «حاولت التدخل للسماح للجمعية بإدخال معداتها اللازمة وإكمال تجهيزاتها لاستقبال المصلين وتقديم خدماتها الإنسانية والإسعافية، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل»، حسب البيان.

هذا، وقتل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا كانوا ينتظرون وصول مساعدات في مدينة غزة مساء الخميس. واتهم الإسرائيليون «مسلحين فلسطينيين» بإطلاق النار عليهم، بعد أن كانت حركة حماس اتهمت الجيش بإطلاق النار.

وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا في قطاع غزة بعد أكثر من خمسة أشهر على بدء الحرب، من دون أن يلوح أي حل في الأفق، في وقت أفاد مصدر مطلع بأن حركة حماس قدمت مقترحا جديدا إلى الوسطاء الذين يعملون على التوصل إلى هدنة.

وقالت فرانس برس إن السفينة التابعة لمنظمة «أوبن آرمز» الخيرية الإسبانية اقتربت من ساحل غزة، وصار في الإمكان مشاهدتها.

وتنقل السفينة 200 طن من المواد الغذائية، وقد سلكت ممرا بحريا من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب، وحيث تخشى الأمم المتحدة مجاعة وشيكة واسعة النطاق، لاسيما في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها. ويوجد أكثر من 300 ألف شخص في هذه المناطق التي نزح العدد الأكبر من سكانها.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 20 شخصا وإصابة 155 آخرين بجروح بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم شاحنات أغذية عند دوار الكويت في جنوب مدينة غزة، الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي واتهم «مسلحين فلسطينيين» بإطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان «وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 20 شهيدا و155 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع مواطنين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويت».

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة بأن الجيش «استهدف بالدبابات والمروحيات منتظري الطحين عند دوار الكويت».

وأكد الطبيب محمد غراب في قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء أن «معظم الإصابات في البطن والأجزاء العلوية». وأفاد مصور متعاون مع فرانس برس بأنه شاهد في المستشفى عددا من القتلى والجرحى، بعضهم بترت أطرافهم وآخرون أصيبوا بالرصاص.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس «وصل إلى المستشفيات 100 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بحق المدنيين، ومازال عشرات مفقودين تحت الأنقاض».

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن الجيش قصف بالمدفعية وشن عشرات الغارات الجوية في الشمال على البريج وبيت حانون وحي الزيتون في مدينة غزة، وفي الوسط على النصيرات ودير البلح وفي الجنوب على خان يونس ورفح.

كما دارت وفق الجيش الإسرائيلي وشهود اشتباكات عنيفة في خان يونس وحي الزيتون.وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين، قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة فرانس برس الجمعة إن الحركة قدمت إلى الوسطاء مقترحا للتهدئة في قطاع غزة يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.وينص على مرحلة أولى تتضمن، بحسب المصدر، هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل ذلك «تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي، وبينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية». وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز في قطاع غزة.وأوضح المصدر أن بين الرهائن الذين تقترح الحركة الإفراج عنهم في المرحلة الأولى مجندات.كما تشمل المرحلة الأولى، وفق الاقتراح، «الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين دون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا».وفي المرحلة الثانية تفرج الحركة عن كل المحتجزين لديها مقابل «عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين»، كما تطالب تاليا «بالانسحاب العسكري الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر»، على أن «تتولى مصر وقطر مع الولايات المتحدة متابعة وضمان تطبيق الاتفاق».وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس «تواصل التمسك بمطالبها غير الواقعية».في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو صادق على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح.