((الطرق)): تحويل مؤقت لـ((الخامس)) بالاتجاهين صباح السبت من 2 حتى 9 صباحاً

((الطرق)): تحويل مؤقت لـ((الخامس)) بالاتجاهين صباح السبت من 2 حتى 9 صباحاً
التاريخ
3/15/2024 2:30:33 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتحويل مؤقت لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين عند «تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم»، وذلك صباح يوم غد السبت 16/3/2024 من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.
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