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((الطرق)): تحويل مؤقت لـ((الخامس)) بالاتجاهين صباح السبت من 2 حتى 9 صباحاً

3/15/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتحويل مؤقت لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين عند «تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم»، وذلك صباح يوم غد السبت 16/3/2024 من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.

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