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تعيين مشعل الشمالي سفيراً لدى الهند وسالم المزين لدى نيجيريا

3/15/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر المرسوم 38 لسنة 2024 بتعيين السفير مشعل مصطفى الشمالي سفيرا للكويت لدى جمهورية الهند، والمرسوم 39 بتعيين السفير سالم خالد المزين سفيرا للكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
كما صدر المرسوم رقم 40 لسنة 2024 بنقل السفير سالم شبيب الخالدي سفير الكويت لدى جمهورية زيمبابوي، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

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