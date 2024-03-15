تعيين مشعل الشمالي سفيراً لدى الهند وسالم المزين لدى نيجيريا
التاريخ
3/15/2024 2:30:33 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر المرسوم 38 لسنة 2024 بتعيين السفير مشعل مصطفى الشمالي سفيرا للكويت لدى جمهورية الهند، والمرسوم 39 بتعيين السفير سالم خالد المزين سفيرا للكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
كما صدر المرسوم رقم 40 لسنة 2024 بنقل السفير سالم شبيب الخالدي سفير الكويت لدى جمهورية زيمبابوي، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
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