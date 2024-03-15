وزير ((الشؤون)) يستعرض التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها

السعود: للمرأة الكويتية إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع.

جاء ذلك أثناء مشاركة الوزير الشيخ فراس السعود في فعالية جانبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «تمكين المرأة في دول مجلس التعاون» مساء الخميس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الجاري.

وأكد وزير الشؤون في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم بدفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير أن للمرأة في الكويت أيضا إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري، مشيرا إلى أنها تبوأت مؤخرا مناصب رفيعة في مجموعة شركات تأخذ من البلاد مقرا لها.

وسلط المشاركون من مسؤولين أمميين وخليجيين في المجال الاجتماعي أثناء الفعالية الضوء على تجربة دول مجلس التعاون في دفع تمكين المرأة بمختلف المجالات والقطاعات، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز العمل على هذا الصعيد دعما للمرأة الخليجية وتحسين أوضاعها ومكانتها.