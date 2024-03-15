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ليفربول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش

3/15/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن المصري عمر مرموش، لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، بات على أعتاب نادي ليفربول الإنجليزي، وأنه سيكون أولى صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة "الريدز" ترغب في التعاقد مع اللاعب المصري الذي يتابعه أرسنال أيضا.

يشار إلى أن الدولي المصري ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى كل من ناديي توتنهام ونيوكاسل.

ويسعى ليفربول ليكون مرموش (25 عاما) بديلا لمحمد صلاح الذي قد يرحل إلى الدوري السعودي.

وينتهي عقد صلاح (31 عاما) مع ليفربول الصيف المقبل، وهو محل اهتمام عدد من الأندية السعودية الكبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت قد يطلب 50 مليون يورو مقابل مرموش الذي تبلغ قيمته حاليا 15 مليون يورو.

ويمتد عقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.


ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول يعول على صلاح لإقناع مرموش بالانتقال إلى "أنفيلد" خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن مرموش والفرنسي إبراهيما كوناتي (مدافع الليفر) يمثلهما وكيل اللاعبين نفسه.

وتألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورغ، مما جعله إحدى مفاجآت الموسم في البوندسليغا.

و أحرز مرموش 15 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى في 32 مباراة شارك فيها هذا الموسم مع فرانكفورت في جميع المسابقات.

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