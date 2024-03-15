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فيتامين هام قد يطيل مرحلة شهر العسل لمرض السكري النوع 1

3/15/2024 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف فريق من الباحثين الأمريكيين أن إعطاء فيتامين D2 للأطفال الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض السكري النوع 1، يمكن أن يطيل ما يسمى بـ"مرحلة شهر العسل" للمرض.
وأظهرت الأبحاث السابقة أنه في وقت تشخيص مرض السكري النوع 1، يكون هناك حوالي 30٪ إلى 50٪ من وظائف خلايا بيتا البنكرياسية لدى المرضى (يحدث مرض السكري عندما تتوقف هذه الخلايا عن إنتاج الأنسولين). وفي بعض الأحيان تستمر خلايا بيتا في العمل لعدة أشهر أو حتى سنوات، حيث تعرف هذه الفترة الزمنية بـ"مرحلة شهر العسل" لأنها تمنح المرضى الوقت للتكيف مع مرضهم وتأخير ظهور الأعراض الضارة.

وتبذل معظم الأبحاث الجديدة المخصصة لعلاج السكري، جهودا لمنع خلايا بيتا من التوقف عن إنتاج الأنسولين.

وفي الدراسة الجديدة، وجد فريق البحث دليلا على أن إعطاء مكملات فيتامين D2 للأطفال المصابين بمرض السكري حديثا، يمكن أن يطيل "مرحلة شهر العسل".

وتضمن عمل الفريق إجراء تجربة سريرية عشوائية شملت 36 مريضا متطوعا، حيث تلقى بعضهم مكملات فيتامين D2 كل أسبوع لمدة شهرين، بينما تلقى آخرون علاجا وهميا للفترة الزمنية نفسها.

وخضع جميع المتطوعين لاختبارات الدم بشكل منتظم.

ووجد فريق البحث أن المتطوعين الذين تناولوا مكملات فيتامين D2، شهدوا تحسينات في قدرة إفراز الأنسولين في خلايا بيتا، مقارنة بالعلاج الوهمي.

ومن المتوقع أن تختلف فوائد فيتامين D2 خلال "مرحلة شهر العسل" من مريض لآخر، على الرغم من أن أي تأخير في ظهور الأعراض يمكن أن يكون له آثار مفيدة مدى الحياة.

نشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open.

المصدر:روسيا اليوم

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