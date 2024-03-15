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علاج مبتكر يقضي على ورم دماغي قاتل

3/15/2024 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف فريق من العلماء عن علاج جديد مبتكر ساعد على تقليص حجم ورم دماغي شديد العدوانية، يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي، أصاب رجلا عمره 72 عاما.
وعادة ما تكون الأورام الأرومية الدبقية قاتلة، وتنبثق من الخلايا الداعمة داخل الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تتطور بسرعة إلى كتل خبيثة تودي بحياة ما يصل إلى 95% من المرضى في غضون 5 سنوات.

ويعتقد باحثو مركز السرطان العام في الولايات المتحدة، أن العلاج الذي يعتمد على الجهاز المناعي للمريض، والمعروف باسم العلاج بالخلايا التائية CAR، قد ينجح في ظل فشل العلاجات الأخرى.

ويتميز العلاج بالخلايا التائية CAR بالقدرة على "شم" الخلايا السرطانية، ما قد يساعد على تدمير الأورام الأرومية الدبقية.

وفي الدراسة، جمع فريق البحث الخلايا التائية للمريض لإعادة هندستها للتعرف على العلامات السطحية المحددة على السطح الخارجي للخلايا السرطانية، قبل إعادتها عن طريق الحقن.

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وحدد الباحثون علامة سائدة عبر مجموعة من الأورام الأرومية الدبقية، تتمثل في متغير متحور من بروتين يسمى مستقبل عامل النمو البشري (EGFR)، الذي قد يكون هدفا لعلاج خلايا الخلايا التائية CAR.

ووجدوا طريقة لتحفيز الخلايا التائية CAR على إنتاج أجسام مضادة تبحث عن EGFRs غير المتغيرة. وفي حين أن خلايا الدماغ لا تعبّر عن هذه البروتينات عادة، إلا أنها توجد في الخلايا السرطانية، ما يوفر ميزة تعريف إضافية.

ووجدت التجارب قبل السريرية أن العلاج بجزيء الجسم المضاد للخلايا التائية (TEAM) يعمل كما هو متوقع في موقع الورم، مع القدرة على ضم خلايا تائية تنظيمية أخرى.

وكتب فريق البحث: "توفر دراستنا دليلا على مبدأ إمكانية استهداف مستضدات سطحية متعددة في وقت واحد باستخدام الخلايا التائية CAR، وتؤكد أن EGFR هو هدف علاجي مناعي مناسب في الورم الأرومي الدبقي".

ومع مزيد من الدراسات والتجارب السريرية الإضافية، يمكن للعلاج بالخلايا التائية CAR-T أن يمنح بعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بأكثر أنواع السرطان فتكا بصيصا من الأمل.

نشرت الدراسة في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

المصدر: روسيا اليوم

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