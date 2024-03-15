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الحكم على أحد أبطال مسلسل لعبة الحبار في قضية تحرش جنسي

3/15/2024 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "يونهاب" أن الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ سو، البالغ من العمر 79 عاما، والذي شارك في المسلسل التلفزيوني الشهير "لعبة الحبار"، قد صدر بحقه حكم في قضية تحرش جنسي.

وجاء في نص البيان الصادر عن المحكمة بحق الفنان:"حكم القاضي في 15 مارس على أوه يونغ سو بالسجن لمدة 8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، والخضوع لبرنامج علاجي مدته 40 ساعة للعلاج من (الميول) إلى العنف الجنسي".

وكانت امرأة ادعت على الممثل عام 2017 بأنه حاول أن يعانقها بغير إرادتها ، لكن الممثل رفض هذه الادعاءات أمام القضاء مشيرا إلى أنه تعامل معها "كما يتعامل مع ابنته"، واحتضنها من منطلق الشعور بالرعاية، واعتبرت المحكمة أقواله بمثابة اعتراف بادعاءات التحرش.

وتم تقديم طلب لفتح قضية جنائية ضد الممثل في ديسمبر 2021، وبعد عام تم رفع القضية إلى المحكمة. وطالب الادعاء بالحكم على أوه سو يونغ بالسجن لمدة عام بسبب رفضه الاعتراف بذنبه، وقال الممثل إنه لا يوافق على قرار المحكمة ويعتزم الاستئناف.

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وتجدر الإشارة إلى أن أوه يونغ سو وفي عام 2022 أصبح أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية عن دوره كممثل مساعد في مسلسل "لعبة الحبار"، كما لعب دورا في فيلم "الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء... والربيع مرة أخرى"، والذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية.

المصدر: نوفوستي

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