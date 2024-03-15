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رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

3/15/2024 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، الشاعر اكرم الزعبي باسمه وباسم أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وفاة عضو الرابطة الروائي عبدالناصر رزق اليوم الجمعة، إثر هبوط حاد في القلب وفشل كلوي.


وقال الشاعر الزعبي، إن الساحتين الثقافية الأردنية والعربية فقدت برحيل الروائي رزق، واحدا من أبرز المساهمين في المشهد الأدبي، معتبرا أن الإرث الثقافي الذي تركه خلفه يجسد حالة من الإبداع الذي يجب تسليط الضوء عليها، وأن وجع الفقد يتعاظم حين نخسر مبدعا نجح بالنهوض بالفكر والأدب.


والروائي الراحل الذي شيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، إلى مقبرة سحاب، من مواليد عمان عام 1961، حاصل على ليسانس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية.


وكان منذ الصغر مهتما بقراءة كتب الفلسفة، وعلم النفس، والرواية، حيث ظل يحلم بكتابة رواية يتاح له من خلالها التعبير عن منطق تفكيره تجاه ما يعاين من واقعه الاجتماعي وواقع الأمة، إلى أن تمكن من خوض غمار التجربة حين أنتج أولى رواياته في الأربعين من العمر.


وعمل الراحل مديرا عاما لصحيفة "الوحدات"، من عام 2004 إلى عام 2007، كما عمل رئيسا للجنة القصة والرواية في رابطة الكتاب الأردنيين من عام 2004 إلى عام 2006.
ومن أعماله الروائية "أشباح الجياد" 2002، و"ليلة عيد الأضحى" 2004، و"رافعة الشيطان" 2014، و"بارانويا" 2016، فيما صدرت آخر رواياته "ميراث الدم" عام 2017.

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