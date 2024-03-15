وسط البلد: فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زايد الدخيل
تحت شعار " فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة ، اكثر من 28 شهيدا بسبب الجوع فإلى متى؟، انطلقت بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني اليوم مسيرة حاشدة نصره لغزة.
والمسيرة التي جاءت بتنظيم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن واستنكرت الصمت المطبق تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
وعبر المشاركون في المسيرة عن مطالبتهم بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.
وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين".
وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة خاصة ونحن في بداية شهر رمضان.
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