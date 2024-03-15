وسط البلد: فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

تحت شعار " فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة ، اكثر من 28 شهيدا بسبب الجوع فإلى متى؟، انطلقت بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني اليوم مسيرة حاشدة نصره لغزة.



والمسيرة التي جاءت بتنظيم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن واستنكرت الصمت المطبق تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.



وعبر المشاركون في المسيرة عن مطالبتهم بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.



وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين".



وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة خاصة ونحن في بداية شهر رمضان.

