شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي



وأشار تقرير أعمال الصندوق لشهر شباط إلى أن 1384 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و 95 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و106 أشخاص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب والتشغيل لأبناء الأسر المنتفعة.



وبلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد 1183 أسرة، وأجرت فرق الصندوق 6671 زيارة ميدانية.



وبين التقرير، أن مركز الدعم والمساندة في الصندوق استقبل 10669 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار.