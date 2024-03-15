Friday, 15 March 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

3/15/2024 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 144 أسرة لشهر شباط الماضي.


وأشار تقرير أعمال الصندوق لشهر شباط إلى أن 1384 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و 95 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و106 أشخاص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب والتشغيل لأبناء الأسر المنتفعة.


وبلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد 1183 أسرة، وأجرت فرق الصندوق 6671 زيارة ميدانية.


وبين التقرير، أن مركز الدعم والمساندة في الصندوق استقبل 10669 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار.

MENAFN15032024000072011014ID1107983267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث