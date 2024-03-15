رويترز: السيسي يسعى لنقل سكان جنوب غزة إلى الشمال

يشار إلى أن مفاوضات القاهرة انتهت قبل أسبوع من دون التوصل إلى اتفاق، حيث حاول الوسطاء بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل، لكن جهودهم لم تنجح.



وقالت وكالة رويترز إن المرحلة الأولى من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.



وأضافت الوكالة أن مقترح حماس لوقف إطلاق النار يشمل المجندات الإسرائيليات، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وبحسب المقترح ذاته، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية.