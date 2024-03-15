رويترز: السيسي يسعى لنقل سكان جنوب غزة إلى الشمال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قول إنه يسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى الشمال.
يشار إلى أن مفاوضات القاهرة انتهت قبل أسبوع من دون التوصل إلى اتفاق، حيث حاول الوسطاء بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل، لكن جهودهم لم تنجح.
وقالت وكالة رويترز إن المرحلة الأولى من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.
وأضافت الوكالة أن مقترح حماس لوقف إطلاق النار يشمل المجندات الإسرائيليات، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى.
وبحسب المقترح ذاته، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية.
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