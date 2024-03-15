يونيفيل: عصام عبد الله قُتِل بنيران دبّابة «إسرائيليّة»

وقال التحقيق الذي أجرته قوّة ((يونيفيل)) في لبنان، إنّ أفرادَها ((لم يسجّلوا أيّ تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين ((إسرائيل)) ولبنان لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تفتح دبابة إسرائيليّة من طراز ميركافا النار)).



واعتبرَ التقرير أنّ ((إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحافيون يُمكن التعرّف إليهم بوضوح، يشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدوليّ))، موضحاً أنّ ((التقديرات تُشير إلى أنّه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سببَ معروفاً للضربات على الصحافيين)).



كذلك دعت رئيسة تحرير ((رويترز)) أليساندرا جالوني ((إسرائيل)) إلى توضيح كيفيّة وقوع الهجوم الذي أودى بحياة عبد الله (37 عاماً) ومحاسبة المسؤولين عنه.

وبحسب ما نقلت ((رويترز)) عن شخصين مطلعين إنّ تقرير ((يونيفيل)) أُرسل إلى الأمم المتحدة في نيويورك في 28 شباط الماضي، ثمّ أُرسل إلى الجيشين اللبنانيّ و))الإسرائيليّ)).



وقالَ التقرير في توصياته إنّ ((على جيش ((إسرائيل)) إجراء تحقيق في الحادث ومراجعة كاملة لإجراءاته حينذاك لتجنّب تكراره. يجب على الجيش الإسرائيليّ مشاركة يونيفيل في نتائج تحقيقاته)).



في المقابل، أعلنَ متحدث باسم الأمم المتحدة أنه تمّت مشاركة تقرير ((يونيفيل)) مع الأطراف، مؤكّداً أنّه ((يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ وأنَّ المدنيين، بمن في ذلك الصحافيون، يجب ألاّ يكونوا هدفاً أبداً. ويتعيّن حماية الصحافيين والإعلاميين)).



وتدعم النتائج التي توصّلت إليها ((يونيفيل)) تحقيقاً أجرته ((رويترز)) ونُشر في السابع من كانون الأول الماضي، وأظهرَ أنّ سبعة صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسيّة و))الجزيرة)) و))رويترز)) أصيبوا بقذيفتين من عيار 120 مليمتراً أطلقتهما دبّابة على بعد 1.34 كيلومتر في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. وكالات

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