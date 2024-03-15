إعلام عبري: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين

إعلام عبري: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين
التاريخ
3/15/2024 2:29:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وأضافت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين ستشمل حظرا على السفر إلى أوروبا.
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على مستوطنيين إسرائيليين بالضفة، كما أعلنت إسبانيا سابقا عزمها فرض عقوبات على مستوطنيين.
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