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إعلام عبري: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين

3/15/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأضافت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين ستشمل حظرا على السفر إلى أوروبا.


وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على مستوطنيين إسرائيليين بالضفة، كما أعلنت إسبانيا سابقا عزمها فرض عقوبات على مستوطنيين.

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