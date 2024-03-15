إعلام عبري: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين

وأضافت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين ستشمل حظرا على السفر إلى أوروبا.



وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على مستوطنيين إسرائيليين بالضفة، كما أعلنت إسبانيا سابقا عزمها فرض عقوبات على مستوطنيين.