متحف بانوراما البحر الميت.. النادر والوحيد في العالم على الأرض الأردنية



وفي زيارة إلى متحف بانوراما البحر الميت، يعود التاريخ بالزائر إلى نحو 17 مليون سنة، وهي بداية نشأة وتكوين البحر الميت الفريد من نوعه الذي لا شبيه له على مستوى العالم، وتأخذك تفاصيل وأقسام المتحف إلى معرفة تفاصيل الطبيعة التي تسود في أخدود وادي الأردن بشكل عام.



على باب المتحف، بدأ مديره إبراهيم الشياب في سرد كل التفاصيل التي لا يعلمها كثيرون، مؤكدًا أنه فريد من نوعه ويروي التاريخ الطبيعي للبحر الميت قبل نشوئه وبعد ذلك وحتى اليوم، ويشير إلى ما ينتظر مستقبله وهو أول متحف يتحدث في طبيعة الأشياء وطبيعة البحر الميت الذي لا يوجد لا شبيه أو مثيل له في العالم.



وبين الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المتحف ينقسم إلى أربعة أقسام، يروي أحدها جيولوجية البحر الميت وكيف تكون، حيث إنه وفي البداية كانت الصفيحة الأرضية العربية جزءا من الصفيحة الأفريقية وانشقت العربية عن الأفريقية لتشكل صفيحتين تتجه كلاهما باتجاه الشمال، ومقدار الإزاحة الذي حصل بين الصفيحتين وصل إلى 107 كيلو مترات، وهذا الشق أو الإزاحة نتج عنه بقع مائية من أهمها البحر الأحمر والميت، وأصبح البحر الميت يتسع يوميا مساحة، وليس منسوب المياه.



وأكد أن هذا الجزء أيضا يحوي على مجموعة من أنواع الصخور الموجودة بمنطقة غور الأردن كاملة وكيفية تكون هذه الصخور وعمرها ومكان تكونها والمعلومة المهمة تشير إلى أن أصل البحر الميت هو بحيرة تسمى بحيره اللسان لكن قبل نشوء البحر كان هناك بحيره تسمى بحيرة الأصدم، والتي تتغذى من البحر الأبيض المتوسط نتيجة لارتفاع هذه البحيرة.



وأشار إلى أنه وبعد انخفاض منسوب البحر الأبيض المتوسط توقفت هذه البحيرة وظهرت قبل مليوني سنة بحيرة تسمى الأصدم أو الشاغور، وهذه البحيرة كانت تتغذى من المياه العذبة مما سمح لنوع من الأسماك للعيش في هذه البحيرة تسمى السمرة أو الشاغور، ثم بعد ذلك نشأت بحيرة البحر الميت والتي عاصرت عصرين جليديين قبل 72 ألف سنة وقبل 22 ألف سنة.



ولفت إلى أن هناك بحيرة اللسان والتي كانت تمتد من بحيرة طبريا حتى جنوب البحر الميت بـ15 كيلو مترا لكنها اليوم انقسمت إلى ثلاثة أقسام جزء جاف تماما، والثاني هو بحيرة طبريا والثالث هو بحيرة البحر الميت.



وأشار إلى أنه عندما تنخفض نسبه ملوحة البحر الميت قليلا فهذا يسمح بنمو نوع من أنواع البكتيريا والتي تجري من نهر الاردن إلى البحر الميت وتعيش لأعوام قليلة وتسمى محبات الملح وتعيش على شكل خطوط من 50 إلى 100 متر على سطح البحر الميت.



وأضاف أن المتحف يوثق لموجودات البحر الميت وأهمها أن الأنباط هم أول من عرفوا كيف يستفيدون من البحر الميت. وصدروا ماده البتيومن أو القار أو الإسفلت، وهذه المادة الشمعية البترولية الصلبة كانت عنصرا أساسيا بالتحنيط. وهذا ما وُجد في عيون المومياء في مصر.



وأوضح أنهم وجدوا بعضها على بعض السفن التي تعود للحضارة البابلية استخدمت كطلاء لعزلها عن الماء ووجدت في عيون بعض التماثيل اليوجتس الموجودة في عين غزال بالعاصمة عمان.



وأشار إلى الجزء الخاص الذي يروي حاضر ومستقبل البحر الميت ويطلق عليه بأنه الجزء الحزين في المتحف، لأنه يخبرنا أن البحر الميت يواجه صعوبة في بقائه وديمومته، وأمام أعيننا، حيث إن نسبه جفافه من 80 الى 90 سنتمترا.



وبين أن أسباب ذلك عديدة أهمها الاستخدام البشري الجائر وهو العامل الصناعي باستخراج المعادن من البحر وهذا العامل أدى إلى جفاف الجزء الأخير منه وهو اللسان، والجزء الأخير منه والذي جف بسبب استخدام المزارعين المياه العذبة، إذ ظهرت بسبب ذلك ما يسمى بالحفر الغاطسة.



ويكشف الشياب عن لوحة معلقة على جدار المتحف في بدايته مليئة بالمعلومات والتي تبين بأنها ساعة الأرض وهي التي تشير إلى بداية الارض على شكل دقائق وساعات وبداية أول إشارة على هذه الأرض وكانت في الساعة 6 مساء.



ويبين المتحف أن ساعة الأرض تشير إلى أن ظهور البحر الميت كان قبل منتصف الليل بـ7 دقائق وهذا يعني أن وجوده كان منذ قديم الزمان ومنذ بداية حركه الصفائح وتشكل هذه البقع المائية كان البحر الميت أول التشكلات التي حدثت قبل 17 مليون سنة تقريبا.



آثار لأقدام ديناصورات يشاهدها الزائر على بوابة المتحف يشير إليها الشياب بأنها دليل على أقدم الديناصورات التي كانت قبل ملايين السنين، ثم تتغير إلى حيوان البدن والماعز الجبلي لتشير إلى أنواع حديثة من الحيوانات، وفي الجزء الثالث يوجد بصمات الإنسان عبر الحضارات التي تعاقبت على البحر الميت.



وقال، إن شكل البحر الميت يخضع إلى دراسة مستمرة وفي هذا المتحف هناك دراسة لمستقبل البحر الميت من عام 1953 وحتى 2400 والتي تشير إلى أنه سيبقى جزء صغير من البحر الميت، إذا لم يتم إنقاذه بمشروع ناقل البحرين وهو نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت.



وبين أن منطقة البحر الميت توجد بها أعلى كمية أوكسجين في العالم وهذا يفيد حتى للناس التي تعاني من أمراض رئوية عندما يزورون البحر الميت يشعرون بشعور مختلف ولا يحتاجون لأي علاجات يستخدمونها بالأيام العادية، لأن نسبة الاوكسجين عالية.



وفي أحد أقسام المتحف يشير الشياب إلى النظام البيئي للبحر الميت والمعلومة الأساسية في هذا الجزء أن غور الأردن جزء من القارة الأفريقية بنباتاته وحيواناته وجميع الكائنات التي تعيش فيه هي ذات أصل أفريقي كان يوجد النمر سابقا، واليوم يوجد الماعز الجبلي وموجود الوبر والثعالب المخططة والضباع وهذه جميعها ذات أصل أفريقي.



وأكد أن البحر الميت هو قطعة نادرة في العالم كافة وهذه القطعة يجب المحافظة عليها ولا يمكن أن تحصل على نسبه أملاح ومعادن في مياه أي بحر كالتي توجد في هذا البحر الموجود على الأرض الأردنية، وطين البحر علاجي واستشفائي وعديد من سكان أوروبا وخصوصا أوروبا الشرقية يأتون للبحر الميت ويستخدمون هذا الطين لعلاج بعض الأمراض الجلدية التي يعانون منها. (بترا)