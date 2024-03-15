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تقرير يكشف عن اجتماع: حزب الله سيقاتل بمفرده في أي حرب مع إسرائيل

3/15/2024 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 7 مصادر بأنه وسط الهجوم الذي تتعرض له "حماس" في غزة، أبلغ "حزب الله" إيران، أنه سيقاتل بمفرده في أي حرب مع إسرائيل.
وذكرت المصادر لوكالة "رويترز" ن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زار بيروت في فبراير لبحث المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل "حزب الله" اللبناني بعد ذلك.

وأضافت المصادر أن قاآني اجتمع في العاصمة اللبنانية مع أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله للمرة الثالثة على الأقل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعه من حملة عسكرية إسرائيلية على غزة.

كما أشارت إلى أن الحديث تحول إلى احتمال أن تشن إسرائيل هجوما شاملا في لبنان.

ونقلت "روتيرز" عن 3 مصادر، وهم إيرانيون من الدائرة الداخلية للسلطة (حسب الوكالة)، أن مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مقارنة بما فعلته حتى الآن منذ السابع، وذلك فضلا عن "الآثار المدمرة" على "حزب الله".

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، أظهر حزب الله، دعمه لحماس من خلال إطلاق وابل محدود من الصواريخ عبر الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأوضحت جميع المصادر أنه في الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقا، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده.

وحسبما أفاد به مصدر إيراني مطلع على المباحثات لـ"رويترز"، فقد قال نصر الله لقاآني: "هذه هي معركتنا".

ومع هذا، فإن المناوشات في لبنان، التي تجري بطريقة تتجنب تصعيد كبير، دفعت عشرات الآلاف إلى النزوح على جانبي الحدود.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله ونحو 50 مدنيا في لبنان، في حين أدت الهجمات من لبنان على إسرائيل إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا و6 مستوطنين.

جدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية، زادت حدة الضربات الإسرائيلية المضادة واتسع نطاقها مما أثار المخاوف من خروج العنف عن نطاق السيطرة حتى لو توصل المفاوضون إلى هدنة مؤقتة في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد في فبراير أن إسرائيل تعتزم زيادة الهجمات لإخراج مقاتلي حزب الله نهائيا من منطقة الحدود في حالة وقف إطلاق النار في غزة، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

يذكر أنه في عام 2006، خاضت إسرائيل حربا جوية وبرية عنيفة لفترة قصيرة مع حزب الله، كانت مدمرة بالنسبة للبنانـ ولكن انتهت بتحرير دد من الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.

وبينت مصادر أمنية إسرائيلية في وقت سابق لـ"رويترز" أن إسرائيل لا تسعى إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية لكنها على استعداد للقتال على جبهات جديدة إذا لزم الأمر. واندلاع حرب شاملة على حدودها الشمالية من شأنه استنزاف موارد إسرائيل العسكرية.

وقال مصدران متوافقان مع آراء الحكومة في طهران إن إيران وحزب الله يدركان المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على حرب أوسع نطاقا في لبنان، بما في ذلك توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية.

وتصنف الولايات المتحدة إيران "دولة راعية للإرهاب" وتسعى منذ سنوات لكبح برنامج طهران النووي. ولطالما اعتبرت إسرائيل إيران تهديدا لوجودها، فيما تنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي.

ومن أجل هذا التقرير، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر إيرانية واثنين من المصادر الإقليمية إلى جانب مصدر لبناني تأكيدهم فحوى الاجتماع.

وذكر مصدران أمريكيان ومصدر إسرائيلي أن إيران تريد تجنب عواقب أي حرب بين إسرائيل وحزب الل، في حين طلب الجميع عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الأمر.

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