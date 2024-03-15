مسؤول إسرائيلي: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "أي بي سي" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية عيار 155 ملم وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، مؤكدا حاجة الجيش لبعض معدات التوجيه الحساسة.
وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.
وأكد أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لا تعرف تماما سبب تأخير مساعدات واشنطن لكنها متأكدة من مدى إحباطها من الحرب الإسرائيلية على غزة.
في حين قال مسؤولون أميركيون لقناة "أي بي سي" إن لا تغيير في سياستهم أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.
MENAFN15032024000072011014ID1107983257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.