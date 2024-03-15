مسؤول إسرائيلي: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية



وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.



وأكد أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لا تعرف تماما سبب تأخير مساعدات واشنطن لكنها متأكدة من مدى إحباطها من الحرب الإسرائيلية على غزة.



في حين قال مسؤولون أميركيون لقناة "أي بي سي" إن لا تغيير في سياستهم أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.