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مسؤول إسرائيلي: جيشنا لديه نقص بالمعدات العسكرية

3/15/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "أي بي سي" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية عيار 155 ملم وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، مؤكدا حاجة الجيش لبعض معدات التوجيه الحساسة.


وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.


وأكد أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لا تعرف تماما سبب تأخير مساعدات واشنطن لكنها متأكدة من مدى إحباطها من الحرب الإسرائيلية على غزة.


في حين قال مسؤولون أميركيون لقناة "أي بي سي" إن لا تغيير في سياستهم أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.

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