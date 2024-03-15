ساندرز: إسرائيل تنتهك القانون الأميركي وتعطل دخول المساعدات

ساندرز: إسرائيل تنتهك القانون الأميركي وتعطل دخول المساعدات
التاريخ
3/15/2024 2:29:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ندد بيرني ساندرز رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ والنائب عن فيرمونت، باستمرار تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل، في ظل انتهاكاتها للقوانين الدولية وتعطيل وصول المساعدات لغزة وتحديها للإدارة الأميركية التي تسعى مؤخرا لفرض إطلاق نار دائم في غزة.
وأكد ضرورة عن وقف المنح العسكرية لإسرائيل، التي قال إنها تخالف القانون الأميركي بمنع دخول المساعدات لسكان قطاع غزة.
وشدد على أنه لا يجب إرسال المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل حرب إسرائيل.
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