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ساندرز: إسرائيل تنتهك القانون الأميركي وتعطل دخول المساعدات

3/15/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ندد بيرني ساندرز رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ والنائب عن فيرمونت، باستمرار تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل، في ظل انتهاكاتها للقوانين الدولية وتعطيل وصول المساعدات لغزة وتحديها للإدارة الأميركية التي تسعى مؤخرا لفرض إطلاق نار دائم في غزة.


وأكد ضرورة عن وقف المنح العسكرية لإسرائيل، التي قال إنها تخالف القانون الأميركي بمنع دخول المساعدات لسكان قطاع غزة.

وشدد على أنه لا يجب إرسال المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل حرب إسرائيل.

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