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استشهاد 56 فلسطينيا بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في قطاع غزة

3/15/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر فبي مراكز توزيع المساعدات على الفلسطينين خلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 شخصا.


وأوضح مكتب المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة أن قوات الاحتلال قصفت مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لأونروا في رفح راح ضحيته 5 شهداء، واستشهد مواطنين اثنين يعملان في تقديم المساعدات بقصف استهدف مركبتهما في محافظة رفح.


وقصف الاحتلال الإسرائيلي مركزا آخرا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيته 8 شهداء، و استشهد 11 فلسطينيا ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضين، بالإضافة إلى استشهاد 30 آخرين الليلة الماضية ممن كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة.


وصل من أصل 30 شهيدا، 23 جثمانا فقط غلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويقوم بإطلاق النار على كل من يقترب منهم.


وحملت حكومة غزة الإدارة الأميريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة عن جريمة الإبادة الجماعية، وحملتهم مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة.


وطالبت كل دول العالم الحر بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشتها ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110 آلاف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل.


وشددت حكومة غزة أيضا على المطالبة بوقف المجاعة فورا قبل فوات الأوان، وفتح المعابر البرية وإدخال مئات الآلاف من أطنان المساعدات المتكدسة عبر المعابر البرية.

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