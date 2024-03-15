مئات في إربد يطالبون بوقف تجويع سكان غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد التميمي شارك المئات في مدينة إربد بعد صلاة الجمعة، بمسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف التجويع الذي يتعرض له سكان القطاع.
وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من امام المسجد الهاشمي شعارات تطالب بوقف الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الاسلامية تحت عنوان "كسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة" ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بوقف العدوان، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.
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