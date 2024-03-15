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مئات في إربد يطالبون بوقف تجويع سكان غزة

3/15/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي شارك المئات في مدينة إربد بعد صلاة الجمعة، بمسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف التجويع الذي يتعرض له سكان القطاع.
وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من امام المسجد الهاشمي شعارات تطالب بوقف الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الاسلامية تحت عنوان "كسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة" ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بوقف العدوان، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.

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