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معان : وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

3/15/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا لاستمرار العدوان على غزة.


وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة أن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة انواع الأسلحة المدمرة، وبدعم أمريكي وغربي وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف,


وأشاروا إلى أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على القطاع، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم ، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان قطاع غزة ، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة.

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