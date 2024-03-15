تكريم النائبة رشا قلج في يوم المرأة العالمي لجهودها في تمكين المرأة ودعم تعليم الفتيات

MENAFN - AETOSWire) تزامنا مع يوم المرأة العالمي، قامت مجموعة Business Executive Group بتكريم الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، في حفل توزيع جوائز Global She Achievers لعام 2024، لجهودها في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. التعليم وبناء القدرات في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا وخارجها، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز في 7 مارس 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأعربت الدكتورة رشا قلج، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "أولاً، يوم المرأة العالمي يوم مميز لجميع النساء في العالم وللرجال الذين يدعمونهن ويمكّنونهن، إنه لشرف عظيم أن أحصل على جائزة Global She Achievers Award لعام 2024، وذلك أيضًا في مناسبة مهمة للغاية وهي اليوم العالمي للمرأة. وأود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع القائمين على هذا الحدث، لاعترافهم بجهودنا منذ 12 عامًا لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم تعليم الفتيات وتحسين الرعاية الصحية العامة في أفريقيا وخارجها.

قادت الدكتورة رشا قلج بنجاح برامج مؤسسة ميرك الخيرية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وتعمل بشكل وثيق مع أكثر من 24 سيدة أولى في أفريقيا كسفراء لمؤسسة ميرك ووزارات الصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات والجنس والأوساط الأكاديمية والإعلام والجمعيات الفنية في 50 دولة.

كما تصدرت الدكتورة رشا قلج قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا لمدة خمس سنوات متتالية من 2019 إلى 2023. كما حصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب (D) من جامعة كريشنا العالمية في الهند لإنجازها المتميز في المجال الاجتماعي والعلوم والعدل والإصلاح.

وتساهم مؤسسة ميرك في بناء وتعزيز القدرة على رعاية الخصوبة في أفريقيا وآسيا، لدعم النساء والأزواج الذين ليس لديهم أطفال، وأكثر من 535 من إجمالي 1730 منحة دراسية مقدمة للأطباء من 50 دولة في 42 تخصصًا، مخصصة للأطباء في مجال الصحة الإنجابية والجنسية وقدرات رعاية الخصوبة بهدف النهوض بصحة المرأة. ومن المثير للاهتمام أنه تم تقديم أكثر من 46%، أي 780 منحة دراسية للطبيبات.

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