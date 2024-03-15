تكريم النائبة رشا قلج في يوم المرأة العالمي لجهودها في تمكين المرأة ودعم تعليم الفتيات

(MENAFN
- AETOSWire) تزامنا مع يوم المرأة العالمي، قامت مجموعة Business Executive Group بتكريم الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، في حفل توزيع جوائز Global She Achievers لعام 2024، لجهودها في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. التعليم وبناء القدرات في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا وخارجها، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز في 7 مارس 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت الدكتورة رشا قلج، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "أولاً، يوم المرأة العالمي يوم مميز لجميع النساء في العالم وللرجال الذين يدعمونهن ويمكّنونهن، إنه لشرف عظيم أن أحصل على جائزة Global She Achievers Award لعام 2024، وذلك أيضًا في مناسبة مهمة للغاية وهي اليوم العالمي للمرأة. وأود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع القائمين على هذا الحدث، لاعترافهم بجهودنا منذ 12 عامًا لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم تعليم الفتيات وتحسين الرعاية الصحية العامة في أفريقيا وخارجها.
قادت الدكتورة رشا قلج بنجاح برامج مؤسسة ميرك الخيرية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وتعمل بشكل وثيق مع أكثر من 24 سيدة أولى في أفريقيا كسفراء لمؤسسة ميرك ووزارات الصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات والجنس والأوساط الأكاديمية والإعلام والجمعيات الفنية في 50 دولة.
كما تصدرت الدكتورة رشا قلج قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا لمدة خمس سنوات متتالية من 2019 إلى 2023. كما حصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب (D) من جامعة كريشنا العالمية في الهند لإنجازها المتميز في المجال الاجتماعي والعلوم والعدل والإصلاح.
وتساهم مؤسسة ميرك في بناء وتعزيز القدرة على رعاية الخصوبة في أفريقيا وآسيا، لدعم النساء والأزواج الذين ليس لديهم أطفال، وأكثر من 535 من إجمالي 1730 منحة دراسية مقدمة للأطباء من 50 دولة في 42 تخصصًا، مخصصة للأطباء في مجال الصحة الإنجابية والجنسية وقدرات رعاية الخصوبة بهدف النهوض بصحة المرأة. ومن المثير للاهتمام أنه تم تقديم أكثر من 46%، أي 780 منحة دراسية للطبيبات.
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