شركة Posiflex تفوز بجائزة If DESIGN AWARD 2024 عن Haydn ZT Series وgen9 Base

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Posiflex Technology Inc. الرائدة عالميًا في أنظمة نقاط البيع (POS) وحلول الخدمات عبر الإنترنت ومن دونه (O2O) الإعلان عن حصول Haydn ZT Series - أول محطة نقاط بيع (POS) بتصميم صدفي معياري حاصل على براءة اختراع وإمكانيات خدمية استثنائية في الصناعة - وGen9 Base ، التي تدمج بين طابعة حرارية ومصدر طاقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المساحة، على جائزة iF DESIGN AWARD 2024
في مجال المنتجات ضمن فئة المنتجات العامة/منتجات التجزئة من مؤسسة iF International Forum Design GmbH الكائنة في هانوفر، وهي الجائزة الأبرز في عالم التصميم.
تصدرت Haydn ZT Series وGen9 Base من Posiflex السباق متفوقةً على ما يقرب من 11,000 منتج مشارك من 72 بلدًا، وأثارت إعجاب لجنة التحكيم المكونة من 132 خبيرًا مستقلاً من كل أنحاء العالم بفضل التصميمات المبتكرة والتميز التقني الهادفين إلى تقديم أعلى مستويات الراحة وأفضل الخدمات للمستخدمين والمستهلكين.
Haydn ZT Series: أول محطة نقاط بيع ( POS ) بتصميم صدفي في عالم الصناعة
تعيد Haydn ZT Series من Posiflex رسم ملامح الهيكل الميكانيكي لمحطات نقاط البيع (POS) مع أول تصميم صدفي في العالم، والذي يعمل على تبسيط مهام الصيانة عن طريق السماح برفع الشاشة بدون عناء بمجرد تحريك الذراع الخفية، مما يسهل الوصول إلى المكونات المعيارية الداخلية وييسر عمليات الإصلاح والاستبدال والترقيات. إضافةً إلى ذلك، سيعمل هذا المنتج المبتكر على تقليل وقت التوقف بشكل كبير في حال حدوث عطل، مما يقلل من الإزعاج والخسائر المالية المرتبطة بمثل هذه الحوادث.
Gen9 Base: قاعدة محطة نقاط بيع ( POS ) متعددة الوظائف
تعد Gen9 Base قاعدة محطة نقاط بيع (POS) متعددة الوظائف تدمج بين طابعة إيصالات حرارية مدمجة عالية السرعة بمقدار 250 مم/الثانية وأداة قطع تلقائية مخفية داخل هيكلها خفيف الوزن الخالي من البراغي، بالإضافة إلى تصميمات الإدخال/الإخراج والطاقة والكابلات المخفية، والتي تتحد كلها لتخلف مظهرًا أنيقًا ورائعًا وسطح عمل خاليًا من الفوضى. كما توفر قاعدة محطة نقاط البيع (POS) خيار الشاشة الثانية القابلة للتوسع حتى 15.6 بوصة، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المساحة والراحة للمستخدمين والمستهلكين.
علق Owen Chen، المدير التنفيذي لشركة Posiflex Technology، قائلاً: "يعد الفوز بجائزة iF DESIGN AWARD 2024 عن Haydn ZT Series وGen9 Base شهادة على سعى Posiflex الدؤوب لتحقيق التميز على صعيد تصميم المنتجات والابتكار، فشركة Posiflex لطالما حملت على عاتقها مهمة تجاوز حدود الابتكار التكنولوجي هادفةً إلى تعزيز تجارب العملاء في كل أنحاء العالم."
إن حصولنا على شهادة من مؤسسة iF International Forum Design GmbH المرموقة يؤكد من جديد على مكانتنا كشركة رائدة في الصناعة ويحفزنا على مواصلة تقديم الحلول المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. هذا، وتعكس سلسلة محطة نقاط البيع (POS) "Haydn ZT" و Gen9 Base تفانينا في قطاع ريادة الأعمال المعتمد على الابتكار وتركيزنا المتواصل على إيلاء الأولوية لعملائنا.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن Haydn ZT Series وGen9 Base على:
نبذة عن POSIFLEX Group
تعد Posiflex Group منصة عالمية رائدة في مجال إنترنت الأشياء التجاري (CIoT) تدعمها حلول الخدمات الذكية عبر الإنترنت وبدونه (O2O) وحلول الأجهزة المدمجة المحايدة للبرمجيات. وتتألف Posiflex Group من ثلاث علامات تجارية بارزة هي ركيزتها الأساسية وهي، Posiflex، خامس أفضل علامة تجارية عالمية في مجال نقاط البيع (POS) والأكشاك، وPortwell، المتخصصة في مجال الحوسبة الطرفية للذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) وKIOSK Information Systems (KIS) المتخصصة في مجال أتمتة الخدمة الذاتية المدارة، والتي تضع نصب أعينها هدفًا واحدًا، ألا وهو تحسين الإنتاجية وتوفير تجربة فائقة للعملاء في عالم قوامه الاتصال.
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