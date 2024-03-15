شركة Posiflex تفوز بجائزة If DESIGN AWARD 2024 عن Haydn ZT Series وgen9 Base

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Posiflex Technology Inc.‎ الرائدة عالميًا في أنظمة نقاط البيع (POS) وحلول الخدمات عبر الإنترنت ومن دونه (O2O) الإعلان عن حصول Haydn ZT Series - أول محطة نقاط بيع (POS) بتصميم صدفي معياري حاصل على براءة اختراع وإمكانيات خدمية استثنائية في الصناعة - وGen9 Base ، التي تدمج بين طابعة حرارية ومصدر طاقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المساحة، على جائزةفي مجال المنتجات ضمن فئة المنتجات العامة/منتجات التجزئة من مؤسسة iF International Forum Design GmbH الكائنة في هانوفر، وهي الجائزة الأبرز في عالم التصميم.

تصدرت Haydn ZT Series وGen9 Base من Posiflex السباق متفوقةً على ما يقرب من 11,000 منتج مشارك من 72 بلدًا، وأثارت إعجاب لجنة التحكيم المكونة من 132 خبيرًا مستقلاً من كل أنحاء العالم بفضل التصميمات المبتكرة والتميز التقني الهادفين إلى تقديم أعلى مستويات الراحة وأفضل الخدمات للمستخدمين والمستهلكين.

Haydn ZT Series: أول محطة نقاط بيع ( POS ) بتصميم صدفي في عالم الصناعة

تعيد Haydn ZT Series من Posiflex رسم ملامح الهيكل الميكانيكي لمحطات نقاط البيع (POS) مع أول تصميم صدفي في العالم، والذي يعمل على تبسيط مهام الصيانة عن طريق السماح برفع الشاشة بدون عناء بمجرد تحريك الذراع الخفية، مما يسهل الوصول إلى المكونات المعيارية الداخلية وييسر عمليات الإصلاح والاستبدال والترقيات. إضافةً إلى ذلك، سيعمل هذا المنتج المبتكر على تقليل وقت التوقف بشكل كبير في حال حدوث عطل، مما يقلل من الإزعاج والخسائر المالية المرتبطة بمثل هذه الحوادث.

Gen9 Base: قاعدة محطة نقاط بيع ( POS ) متعددة الوظائف

تعد Gen9 Base قاعدة محطة نقاط بيع (POS) متعددة الوظائف تدمج بين طابعة إيصالات حرارية مدمجة عالية السرعة بمقدار 250 مم/الثانية وأداة قطع تلقائية مخفية داخل هيكلها خفيف الوزن الخالي من البراغي، بالإضافة إلى تصميمات الإدخال/الإخراج والطاقة والكابلات المخفية، والتي تتحد كلها لتخلف مظهرًا أنيقًا ورائعًا وسطح عمل خاليًا من الفوضى. كما توفر قاعدة محطة نقاط البيع (POS) خيار الشاشة الثانية القابلة للتوسع حتى 15.6 بوصة، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المساحة والراحة للمستخدمين والمستهلكين.

علق Owen Chen، المدير التنفيذي لشركة Posiflex Technology، قائلاً: "يعد الفوز بجائزة iF DESIGN AWARD 2024 عن Haydn ZT Series وGen9 Base شهادة على سعى Posiflex الدؤوب لتحقيق التميز على صعيد تصميم المنتجات والابتكار، فشركة Posiflex لطالما حملت على عاتقها مهمة تجاوز حدود الابتكار التكنولوجي هادفةً إلى تعزيز تجارب العملاء في كل أنحاء العالم."

إن حصولنا على شهادة من مؤسسة iF International Forum Design GmbH المرموقة يؤكد من جديد على مكانتنا كشركة رائدة في الصناعة ويحفزنا على مواصلة تقديم الحلول المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. هذا، وتعكس سلسلة محطة نقاط البيع (POS)‏ "Haydn ZT" و Gen9 Base تفانينا في قطاع ريادة الأعمال المعتمد على الابتكار وتركيزنا المتواصل على إيلاء الأولوية لعملائنا.

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نبذة عن POSIFLEX Group

تعد Posiflex Group منصة عالمية رائدة في مجال إنترنت الأشياء التجاري (CIoT) تدعمها حلول الخدمات الذكية عبر الإنترنت وبدونه (O2O) وحلول الأجهزة المدمجة المحايدة للبرمجيات. وتتألف Posiflex Group من ثلاث علامات تجارية بارزة هي ركيزتها الأساسية وهي، Posiflex، خامس أفضل علامة تجارية عالمية في مجال نقاط البيع (POS) والأكشاك، وPortwell، المتخصصة في مجال الحوسبة الطرفية للذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) وKIOSK Information Systems (KIS) المتخصصة في مجال أتمتة الخدمة الذاتية المدارة، والتي تضع نصب أعينها هدفًا واحدًا، ألا وهو تحسين الإنتاجية وتوفير تجربة فائقة للعملاء في عالم قوامه الاتصال.

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