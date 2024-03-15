شركة تليت سنتريون تتعاون مع تاليس لتعزيز خدمات توفير شرائح إنترنت الأشياء الإلكترونية

يمكن للشركات، عن طريق تفعيل تكنولوجيا تاليس في وحدات تليت سنتريون، الاستمتاع بتجربة تنشيط للاتصال الفوري مختلفة بغض النظر عن شبكة شبكات الهاتف المحمول المتاحة. كما أن التعاون بين الشركتين في هذا الحل المبتكر يمكّنهما من طرح منتجاتهما المتعلقة بإنترنت الأشياء في السوق بسرعة، مما يسمح لهما بجني فوائد التحول الرقمي التي هي جوهر مجال إنترنت الأشياء.

الطريقة التي يعمل بها الحل هي أنه، في المرحلة النهائية من إنتاج الجهاز أو عند تفعيله في الميدان، تستخدم وحدة تليت سنتريون ميزة الاتصال الأولي التي يوفرها حل الاتصال الفوري من تاليس، لتنزيل خدمة الاتصال المحلي المستهدف من مشغلي الشبكات المحددين عن طريق مزود خدمة إنترنت الأشياء، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لشركات تصنيع الأجهزة ومزودي الخدمات لتأجيل تحديد مزود خدمة الاتصال إلى ما بعد تصنيع الجهاز وطوال عملية التفعيل. كما يمكن استخدامه في أثناء التشغيل الميداني، مما يتيح بقاء الأجهزة المفعلة على اتصال في أثناء عمليات انقطاع الشبكة الخلوية غير المتوقعة. تجدر هنا الإشارة إلى أن هذا المنهج المرن مفيد للغاية لا سيما في المواقف التي يجري فيها تفعيل الأجهزة في مختلف المناطق أو البلدان، لأنها تسمح بالتكامل السلس مع مشغلي الشبكات المحلية.

صرح مانيش واتواني، مدير قسم التسويق والمنتجات في تليت سنتريون، قائلاً : "تتمثل مهمتنا في تليت سنتريون في مساعدة عملائنا من المؤسسات في إطلاق خدمات إنترنت الأشياء وتحقيق دخل منها. ويجدر هنا ذكر أن إضافة الشريحة الإلكترونية من تاليس في وحداتنا جنبًا إلى جنب مع توفير الشريحة الخاصة بنا وخدمات مشغل شبكة المحمول الافتراضية لتنسيق عملية اختيار المزود النهائي لخدمات الاتصال لهو إجراء يغير مجرى الصناعة. كما يوفر هذا الحل الفعال قدرة لا مثيل لها على التكيف مع الظروف المتغيرة وينسق آليات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية لأنه يعتمد على شريحة إلكترونية واحدة مزودة بحل الاتصال السريع من تاليس، والتي يمكن شحنها إلى أي مكان في العالم".

صرح بيتري أونيلا، مدير قسم أجهزة إنترنت الأشياء في أيدون، قائلاً : "يعد حل شريحة إنترنت الأشياء الإلكترونية ابتكارًا مهمًا يضمن مرونة الإنتاج وميزة الاتصال لأجهزة القياس الذكية، حتى في المناطق الريفية، وكل ذلك بدون الحاجة إلى التعامل الفعلي مع الشرائح المادية، إذ يوفر هذا الحل عملية اختيار حقيقية للمشغل وتوفيرًا للخدمة في أي مرحلة من عمر المنتج. كما أنه يعمل على تحسين قدرتنا على إضافة ميزة الاتصال في العدادات الذكية والبقاء على اتصال والتكيف مع نماذج أعمال القياس الخدمية الجديدة".

صرح جيوم لافايكس، نائب الرئيس الأول لقسم حلول اتصال الهاتف المحمول في تاليس ، قائلاً: " تهدف شركة تاليس إلى دعم مستخدمي إنترنت الأشياء وتنسيق عملية تفعيل الأجهزة باستخدام الشريحة الإلكترونية مع ميزة الاتصال الأولي عبر خدمة الاتصال الفوري من تاليس. ويعمل هذا على تبسيط وتسريع عمليات تفعيل إنترنت الأشياء على نطاق واسع لصانعي الأجهزة، مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة. ومن جانب تاليس، فإنها يسرها التعاون مع تليت سنتريون لدعم نجاحها في مجال الاتصال الخلوي وتسريع عملية تفعيل الأجهزة".

نبذة عن تاليس

تعد تاليس (رمزها في يورونكست باريس: HO) شركة رائدة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة، إذ تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" المتمثلة في الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية بغية إرساء الأساس لمستقبل قوامه الثقة يسهم في تطوير مجتمعاتنا. إضافةً إلى ذلك، تزود المجموعة عملاءها من الشركات والمؤسسات والحكومات في مجالات الدفاع والملاحة الجوية والفضاء والنقل والهوية الرقمية والأمن بحلول وخدمات ومنتجات تساعدهم في الوفاء بواجبات دورهم الحيوي، مع مراعاة كون الفرد هو القوة الدافعة وراء كل القرارات.

تضم شركة تاليس بين جنباتها 77,000 1 موظف في 68 بلدًا، وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.

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1 باستثناء أعمال النقل التي تجري تصفيتها

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مجموعة تاليس

الهوية الرقمية والأمن

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