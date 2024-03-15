شركة تليت سنتريون تتعاون مع تاليس لتعزيز خدمات توفير شرائح إنترنت الأشياء الإلكترونية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يمكن تفعيل وحدات إنترنت الأشياء لشركة تليت سنتريون التي تتضمن حل الاتصال الفوري من تاليس عن بُعد لتوفير اتصال خلوي في وقت تثبيت الجهاز أو في أثناء التشغيل الميداني، ويعمل هذا الإجراء على تنسيق عمليات تفعيل إنترنت الأشياء لأنه يبسط آليات سلسلة التوريد وتثبيت الأجهزة والصيانة، مما يساعد في إبقاء أجهزة إنترنت الأشياء متصلة في كل مكان وفي كل الأوقات. كما تعد شركة أيدون الرائدة في مجال حلول القياس الذكية أول من استفاد من هذه الشراكة وهذا الحل، إذ فعّلت وحدات إنترنت الأشياء وميزة الاتصال الأولي من مورد واحد، وهو تليت سنتريون.
يمكن للشركات، عن طريق تفعيل تكنولوجيا تاليس في وحدات تليت سنتريون، الاستمتاع بتجربة تنشيط للاتصال الفوري مختلفة بغض النظر عن شبكة شبكات الهاتف المحمول المتاحة. كما أن التعاون بين الشركتين في هذا الحل المبتكر يمكّنهما من طرح منتجاتهما المتعلقة بإنترنت الأشياء في السوق بسرعة، مما يسمح لهما بجني فوائد التحول الرقمي التي هي جوهر مجال إنترنت الأشياء.
الطريقة التي يعمل بها الحل هي أنه، في المرحلة النهائية من إنتاج الجهاز أو عند تفعيله في الميدان، تستخدم وحدة تليت سنتريون ميزة الاتصال الأولي التي يوفرها حل الاتصال الفوري من تاليس، لتنزيل خدمة الاتصال المحلي المستهدف من مشغلي الشبكات المحددين عن طريق مزود خدمة إنترنت الأشياء، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لشركات تصنيع الأجهزة ومزودي الخدمات لتأجيل تحديد مزود خدمة الاتصال إلى ما بعد تصنيع الجهاز وطوال عملية التفعيل. كما يمكن استخدامه في أثناء التشغيل الميداني، مما يتيح بقاء الأجهزة المفعلة على اتصال في أثناء عمليات انقطاع الشبكة الخلوية غير المتوقعة. تجدر هنا الإشارة إلى أن هذا المنهج المرن مفيد للغاية لا سيما في المواقف التي يجري فيها تفعيل الأجهزة في مختلف المناطق أو البلدان، لأنها تسمح بالتكامل السلس مع مشغلي الشبكات المحلية.
صرح مانيش واتواني، مدير قسم التسويق والمنتجات في تليت سنتريون، قائلاً : "تتمثل مهمتنا في تليت سنتريون في مساعدة عملائنا من المؤسسات في إطلاق خدمات إنترنت الأشياء وتحقيق دخل منها. ويجدر هنا ذكر أن إضافة الشريحة الإلكترونية من تاليس في وحداتنا جنبًا إلى جنب مع توفير الشريحة الخاصة بنا وخدمات مشغل شبكة المحمول الافتراضية لتنسيق عملية اختيار المزود النهائي لخدمات الاتصال لهو إجراء يغير مجرى الصناعة. كما يوفر هذا الحل الفعال قدرة لا مثيل لها على التكيف مع الظروف المتغيرة وينسق آليات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية لأنه يعتمد على شريحة إلكترونية واحدة مزودة بحل الاتصال السريع من تاليس، والتي يمكن شحنها إلى أي مكان في العالم".
صرح بيتري أونيلا، مدير قسم أجهزة إنترنت الأشياء في أيدون، قائلاً : "يعد حل شريحة إنترنت الأشياء الإلكترونية ابتكارًا مهمًا يضمن مرونة الإنتاج وميزة الاتصال لأجهزة القياس الذكية، حتى في المناطق الريفية، وكل ذلك بدون الحاجة إلى التعامل الفعلي مع الشرائح المادية، إذ يوفر هذا الحل عملية اختيار حقيقية للمشغل وتوفيرًا للخدمة في أي مرحلة من عمر المنتج. كما أنه يعمل على تحسين قدرتنا على إضافة ميزة الاتصال في العدادات الذكية والبقاء على اتصال والتكيف مع نماذج أعمال القياس الخدمية الجديدة".
صرح جيوم لافايكس، نائب الرئيس الأول لقسم حلول اتصال الهاتف المحمول في تاليس ، قائلاً: " تهدف شركة تاليس إلى دعم مستخدمي إنترنت الأشياء وتنسيق عملية تفعيل الأجهزة باستخدام الشريحة الإلكترونية مع ميزة الاتصال الأولي عبر خدمة الاتصال الفوري من تاليس. ويعمل هذا على تبسيط وتسريع عمليات تفعيل إنترنت الأشياء على نطاق واسع لصانعي الأجهزة، مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة. ومن جانب تاليس، فإنها يسرها التعاون مع تليت سنتريون لدعم نجاحها في مجال الاتصال الخلوي وتسريع عملية تفعيل الأجهزة".
نبذة عن تاليس
تعد تاليس (رمزها في يورونكست باريس: HO) شركة رائدة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة، إذ تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" المتمثلة في الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية بغية إرساء الأساس لمستقبل قوامه الثقة يسهم في تطوير مجتمعاتنا. إضافةً إلى ذلك، تزود المجموعة عملاءها من الشركات والمؤسسات والحكومات في مجالات الدفاع والملاحة الجوية والفضاء والنقل والهوية الرقمية والأمن بحلول وخدمات ومنتجات تساعدهم في الوفاء بواجبات دورهم الحيوي، مع مراعاة كون الفرد هو القوة الدافعة وراء كل القرارات.
تضم شركة تاليس بين جنباتها 77,000 1 موظف في 68 بلدًا، وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.
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1 باستثناء أعمال النقل التي تجري تصفيتها
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مجموعة تاليس
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