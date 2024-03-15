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الأسهم الصينية ترتفع بعد قرار تثبيت الفائدة

3/15/2024 2:22:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة، عقب تثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بما يتوافق مع توقعات المحللين، مع سحبه بعض السيولة من القطاع المصرفي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من إجراءات التيسير الاقتصادي.

أنهى مؤشر“شنغهاي المركب” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.54% إلى 3054 نقطة، وزاد مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.94% إلى 1774 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.22% إلى 3567 نقطة.

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ثبّت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على ما قيمته 387 مليار يوان (53.8 مليار دولار) من القروض المقدمة لعدد من المؤسسات المالية بموجب آلية الإقراض متوسطة المدى لأجل عام واحد؛ عند 2.5%.

وهذا يعني سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 94 مليار يوان من القطاع المصرفي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر من عام 2022، حيث من المقرر استحقاق آجال ما قيمته 481 مليار يوان من القروض خلال الشهر الجاري.

وقال البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن إجراءات اليوم تُلبي مطالب المؤسسات المالية المتمثلة في الحفاظ على توافر السيولة في النظام المصرفي على نحو معقول.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.1963 يوان في تمام الساعة 12:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983219

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