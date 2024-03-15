الأسهم الصينية ترتفع بعد قرار تثبيت الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة، عقب تثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بما يتوافق مع توقعات المحللين، مع سحبه بعض السيولة من القطاع المصرفي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من إجراءات التيسير الاقتصادي.
أنهى مؤشر“شنغهاي المركب” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.54% إلى 3054 نقطة، وزاد مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.94% إلى 1774 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.22% إلى 3567 نقطة.
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ثبّت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على ما قيمته 387 مليار يوان (53.8 مليار دولار) من القروض المقدمة لعدد من المؤسسات المالية بموجب آلية الإقراض متوسطة المدى لأجل عام واحد؛ عند 2.5%.
وهذا يعني سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 94 مليار يوان من القطاع المصرفي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر من عام 2022، حيث من المقرر استحقاق آجال ما قيمته 481 مليار يوان من القروض خلال الشهر الجاري.
وقال البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن إجراءات اليوم تُلبي مطالب المؤسسات المالية المتمثلة في الحفاظ على توافر السيولة في النظام المصرفي على نحو معقول.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.1963 يوان في تمام الساعة 12:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983219
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