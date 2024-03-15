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سويسكوم تعتزم شراء فودافون إيطاليا مقابل 8.7 مليار دولار

3/15/2024 2:22:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“سويسكوم” الجمعة، أنها سوف تشتري“فودافون إيطاليا” مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار)، في صفقة من شأنها تأسيس ثاني أكبر مشغل لاتصالات النطاق العريض والخطوط الثابتة في إيطاليا.

وقالت الشركة السويسرية في بيان، إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، على أن تتم تسويتها كاملة بواسطة الكاش المقترض.

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وأوضحت أنها سوف تدمج“فودافون إيطاليا” مع شركة“فاست ويب” التابعة لها في إيطاليا، وأن الشركتين سوف تجمعان بين البنى التحتية عالية الجودة لشبكات الجوال والخطوط الثابتة، الأمر الذي ينتج عنه ظهور مؤسسة رائدة ومنافسة في سوق يتمتع بفرص للنمو.

تمتلك الحكومة السويسرية حصة الأغلبية في شركة“سويسكوم” التي تعمل في السوق الإيطالي من خلال شركة“فاست ويب” منذ عام 2007، واستطاعت توسعة أعمالها من حيث عدد العملاء والإيرادات بنسبة 50% على مدار العقد الماضي.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983218

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