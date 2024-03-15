سويسكوم تعتزم شراء فودافون إيطاليا مقابل 8.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“سويسكوم” الجمعة، أنها سوف تشتري“فودافون إيطاليا” مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار)، في صفقة من شأنها تأسيس ثاني أكبر مشغل لاتصالات النطاق العريض والخطوط الثابتة في إيطاليا.
وقالت الشركة السويسرية في بيان، إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، على أن تتم تسويتها كاملة بواسطة الكاش المقترض.
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وأوضحت أنها سوف تدمج“فودافون إيطاليا” مع شركة“فاست ويب” التابعة لها في إيطاليا، وأن الشركتين سوف تجمعان بين البنى التحتية عالية الجودة لشبكات الجوال والخطوط الثابتة، الأمر الذي ينتج عنه ظهور مؤسسة رائدة ومنافسة في سوق يتمتع بفرص للنمو.
تمتلك الحكومة السويسرية حصة الأغلبية في شركة“سويسكوم” التي تعمل في السوق الإيطالي من خلال شركة“فاست ويب” منذ عام 2007، واستطاعت توسعة أعمالها من حيث عدد العملاء والإيرادات بنسبة 50% على مدار العقد الماضي.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983218
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