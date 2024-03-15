Friday, 15 March 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باركليز: الدولار قد يرتفع 3% حال فوز ترامب بولاية ثانية

3/15/2024 2:22:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى استراتيجيو النقد الأجنبي لدى“باركليز” أن الدولار الأمريكي قد يرتفع 3% في حال أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” في نوفمبر المقبل.

وأوضح الخبراء الاستراتيجيون لدى البنك في مذكرة للعملاء أن ذلك التوقع يرجع لمقترحات سياسة“ترامب” بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.

موضوعات متعلقة “البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10% على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2% و3%.

ويتوقع البنك خطر تدهور العلاقات التجارية مع الصين بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، ويرى أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 60% على الواردات الصينية، فإن سعر الصرف الفعلي الاسمي لليوان سينخفض 3%.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث