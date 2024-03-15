باركليز: الدولار قد يرتفع 3% حال فوز ترامب بولاية ثانية

MENAFN - Al-Borsa News) يرى استراتيجيو النقد الأجنبي لدى“باركليز” أن الدولار الأمريكي قد يرتفع 3% في حال أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” في نوفمبر المقبل.

وأوضح الخبراء الاستراتيجيون لدى البنك في مذكرة للعملاء أن ذلك التوقع يرجع لمقترحات سياسة“ترامب” بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.

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ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10% على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2% و3%.

ويتوقع البنك خطر تدهور العلاقات التجارية مع الصين بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، ويرى أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 60% على الواردات الصينية، فإن سعر الصرف الفعلي الاسمي لليوان سينخفض 3%.

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