باركليز: الدولار قد يرتفع 3% حال فوز ترامب بولاية ثانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى استراتيجيو النقد الأجنبي لدى“باركليز” أن الدولار الأمريكي قد يرتفع 3% في حال أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” في نوفمبر المقبل.
وأوضح الخبراء الاستراتيجيون لدى البنك في مذكرة للعملاء أن ذلك التوقع يرجع لمقترحات سياسة“ترامب” بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.
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ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10% على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2% و3%.
ويتوقع البنك خطر تدهور العلاقات التجارية مع الصين بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، ويرى أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 60% على الواردات الصينية، فإن سعر الصرف الفعلي الاسمي لليوان سينخفض 3%.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983216
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