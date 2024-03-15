إتش إس بي سي يثق في قدرة الصين على التغلب على الرياح المعاكسة

MENAFN - Al-Borsa News) قال“جورج الحديري” المدير المالي لـ“إتش إس بي سي” أن البنك البريطاني لديه رؤية إيجابية للغاية على المديين المتوسط والطويل بشأن الاقتصاد الصيني رغم الرياح المعاكسة الحالية.

ويثق“الحديري” بأن ثاني أكبر اقتصادات العالم سوف يتغلب على الرياح المعاكسة على المدى القصير، وصرح لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: إننا نتطلع إلى تحول اقتصادي كبير يحدث الآن، وهو ما يمنحنا أسبابًا قوية لنكون إيجابيين للغاية بشأن التوقعات على المديين المتوسط والطويل.

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وأشار إلى النضج الاقتصادي في الصين الذي يعتمد بصورة أكبر على المستهلكين وصناعة الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية والمستدامة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وأضاف أن هذا التحول سيعني أن الصين ستتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط وستكون قادرة على مواصلة نمط النمو.

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