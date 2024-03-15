Friday, 15 March 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إتش إس بي سي يثق في قدرة الصين على التغلب على الرياح المعاكسة

3/15/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“جورج الحديري” المدير المالي لـ“إتش إس بي سي” أن البنك البريطاني لديه رؤية إيجابية للغاية على المديين المتوسط والطويل بشأن الاقتصاد الصيني رغم الرياح المعاكسة الحالية.

ويثق“الحديري” بأن ثاني أكبر اقتصادات العالم سوف يتغلب على الرياح المعاكسة على المدى القصير، وصرح لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: إننا نتطلع إلى تحول اقتصادي كبير يحدث الآن، وهو ما يمنحنا أسبابًا قوية لنكون إيجابيين للغاية بشأن التوقعات على المديين المتوسط والطويل.

موضوعات متعلقة “البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى النضج الاقتصادي في الصين الذي يعتمد بصورة أكبر على المستهلكين وصناعة الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية والمستدامة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وأضاف أن هذا التحول سيعني أن الصين ستتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط وستكون قادرة على مواصلة نمط النمو.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث