إتش إس بي سي يثق في قدرة الصين على التغلب على الرياح المعاكسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“جورج الحديري” المدير المالي لـ“إتش إس بي سي” أن البنك البريطاني لديه رؤية إيجابية للغاية على المديين المتوسط والطويل بشأن الاقتصاد الصيني رغم الرياح المعاكسة الحالية.
ويثق“الحديري” بأن ثاني أكبر اقتصادات العالم سوف يتغلب على الرياح المعاكسة على المدى القصير، وصرح لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: إننا نتطلع إلى تحول اقتصادي كبير يحدث الآن، وهو ما يمنحنا أسبابًا قوية لنكون إيجابيين للغاية بشأن التوقعات على المديين المتوسط والطويل.
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وأشار إلى النضج الاقتصادي في الصين الذي يعتمد بصورة أكبر على المستهلكين وصناعة الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية والمستدامة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.
وأضاف أن هذا التحول سيعني أن الصين ستتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط وستكون قادرة على مواصلة نمط النمو.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983215
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