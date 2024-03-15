ارتفاع أسعار الذهب .. والبلاتين يقفز بأكثر من 1%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.28% أو 6.1 دولار إلى 2173.60 دولار للأوقية .
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.28% إلى 2168.35 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.94% إلى 25.30 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري 1.12% إلى 937.78 دولار للأوقية.
كشفت بيانات رسمية صدرت أمس عن تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 1.6% في فبراير بعد أن بلغ 1% في يناير مسجلاً أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر الماضي.
وجاءت هذه البيانات بعد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي في قراءة فبراير التي صدرت مطلع الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.1% في يناير، ومقابل توقعات استقراره دون تغيير عند نفس الوتيرة.
وحسب تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تراجع احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماع يونيو إلى 61% من 75% قبل أسبوع.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983214
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