Friday, 15 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب .. والبلاتين يقفز بأكثر من 1%

3/15/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.28% أو 6.1 دولار إلى 2173.60 دولار للأوقية .

موضوعات متعلقة “البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.28% إلى 2168.35 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.94% إلى 25.30 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري 1.12% إلى 937.78 دولار للأوقية.

كشفت بيانات رسمية صدرت أمس عن تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 1.6% في فبراير بعد أن بلغ 1% في يناير مسجلاً أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر الماضي.

وجاءت هذه البيانات بعد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي في قراءة فبراير التي صدرت مطلع الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.1% في يناير، ومقابل توقعات استقراره دون تغيير عند نفس الوتيرة.

وحسب تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تراجع احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماع يونيو إلى 61% من 75% قبل أسبوع.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث