ارتفاع أسعار الذهب .. والبلاتين يقفز بأكثر من 1%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مرة أخرى، الأمر الذي يرفع احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.28% أو 6.1 دولار إلى 2173.60 دولار للأوقية .

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.28% إلى 2168.35 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.94% إلى 25.30 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري 1.12% إلى 937.78 دولار للأوقية.

كشفت بيانات رسمية صدرت أمس عن تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 1.6% في فبراير بعد أن بلغ 1% في يناير مسجلاً أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر الماضي.

وجاءت هذه البيانات بعد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي في قراءة فبراير التي صدرت مطلع الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.1% في يناير، ومقابل توقعات استقراره دون تغيير عند نفس الوتيرة.

وحسب تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تراجع احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماع يونيو إلى 61% من 75% قبل أسبوع.

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