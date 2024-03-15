الخطوط القطرية تدرس شراء نحو 150 طائرة عريضة البدن لتطوير أسطولها

MENAFN - Al-Borsa News) تخوض الخطوط القطرية محادثات مبكرة مع كل من شركتي“إيرباص” و”بوينغ” لإجراء طلبية طائرات جديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.

يتراوح حجم الصفقة المتوقعة بين 100إلى 150 طائرة عريضة البدن (ذات ممرين)، وستكون على الأرجح من طراز“إيرباص A350” أو“بوينغ 777X”، وستساعد الطائرات الجديدة في تحديث أسطول الناقلة الوطنية، مع استبدال طرازات إيرباص A330 وA380 وبوينغ 777 القديمة لديها.

موضوعات“البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي المصدر: