الخطوط القطرية تدرس شراء نحو 150 طائرة عريضة البدن لتطوير أسطولها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخوض الخطوط القطرية محادثات مبكرة مع كل من شركتي“إيرباص” و”بوينغ” لإجراء طلبية طائرات جديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
يتراوح حجم الصفقة المتوقعة بين 100إلى 150 طائرة عريضة البدن (ذات ممرين)، وستكون على الأرجح من طراز“إيرباص A350” أو“بوينغ 777X”، وستساعد الطائرات الجديدة في تحديث أسطول الناقلة الوطنية، مع استبدال طرازات إيرباص A330 وA380 وبوينغ 777 القديمة لديها.
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