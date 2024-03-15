أبوظبي تدرس الاستثمار في شركة رقائق تابعة لـopen AI

MENAFN - Al-Borsa News) تخوض شركة“إم جي إكس” (MGX) الاستثمارية الجديدة في أبوظبي محادثات لدعم مشروع طموح ذي رأس مال جريء لأشباه الموصلات تابع لشركة لـ”أوبن إيه آي”، في أحدث خطوة تتخذها الإمارات لتعزيز دورها العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

تجري“إم جي إكس” الممولة من أبوظبي محادثات في مرحلة مبكرة حول صفقة التمويل المقترحة مع“أوبن إيه آي”، وفق ما أوردت الصحيفة.

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يسعى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية الناشئة، إلى إطلاق شركة لأشباه الموصلات لتقليل اعتماد“أوبن إيه آي” على الرقائق المتطورة التي تصنعها شركة“إنفيديا”. وقدر ألتمان وآخرين تكلفة بناء بنية تحتية لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين مئات المليارات من الدولارات وحتى 7 تريليونات دولار على مدى السنوات المقبلة. لكن هذه التكلفة تعد كبيرة عادة على أصحاب رأس المال الجري في قطاع التكنولوجيا، ما يدفعهم لمشاركة الشركات الممولة من الحكومات.

كما يحاول ألتمان التواصل مع مستثمرين من الشرق الأوسط وإقناعهم بمبادرة لإنتاج أشباه موصلات لازمة لدفع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأتي المحادثات بين“إم جي إكس” و”أوبن إيه آي”، في وقت تبحث فيه الشركة الإماراتية عن أفضل الشركاء عبر القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تعمل فيها وهي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي. واستثمرت الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي استثماراً كثيفاً وجعلت من هذه التكنولوجيا أحد الاهتمامات السياسية الرئيسية.

وأًطلقت أبوظبي شركة“إم جي إكس”هذا الأسبوع بهدف التركيز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ويرأس الشركة مستشار الأمن القومي الإماراتي القوي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. فيما يترأس مجلس إدارتها مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ويتولى الرئيس التنفيذي لشركة“مبادلة” خلدون المبارك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الإضافيين نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي جاسم الزعابي.

إلى جانب“إم جي إكس” تعتبر مجموعة“G42′′، وهي جزء من إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار يديرها الشيخ طحنون، في طليعة جهود أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتعاون“جي 42” بالفعل مع“أوبن إيه آي” كجزء من التوسع داخل دولة الإمارات والمنطقة. وأفادت“بلومبرغ” العام الماضي بأن“أوبن إيه آي” أجرت مناقشات مع“جي 42” أيضاً لجمع التمويل لمشروع جديد للرقائق.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة“جي 42′′، بينغ شياو، في تصريحات خاصة لبلومبرغ مطلع الشهر الجاري:“مع إطلاق الشركة، ندخل حقبة جديدة، بحيث لا تصبح أبوظبي رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل خارطة طريق الذكاء الاصطناعي في العالم”.

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