أبوظبي تدرس الاستثمار في شركة رقائق تابعة لـopen AI

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخوض شركة“إم جي إكس” (MGX) الاستثمارية الجديدة في أبوظبي محادثات لدعم مشروع طموح ذي رأس مال جريء لأشباه الموصلات تابع لشركة لـ”أوبن إيه آي”، في أحدث خطوة تتخذها الإمارات لتعزيز دورها العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة“فاينانشيال تايمز”.
تجري“إم جي إكس” الممولة من أبوظبي محادثات في مرحلة مبكرة حول صفقة التمويل المقترحة مع“أوبن إيه آي”، وفق ما أوردت الصحيفة.
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يسعى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية الناشئة، إلى إطلاق شركة لأشباه الموصلات لتقليل اعتماد“أوبن إيه آي” على الرقائق المتطورة التي تصنعها شركة“إنفيديا”. وقدر ألتمان وآخرين تكلفة بناء بنية تحتية لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين مئات المليارات من الدولارات وحتى 7 تريليونات دولار على مدى السنوات المقبلة. لكن هذه التكلفة تعد كبيرة عادة على أصحاب رأس المال الجري في قطاع التكنولوجيا، ما يدفعهم لمشاركة الشركات الممولة من الحكومات.
كما يحاول ألتمان التواصل مع مستثمرين من الشرق الأوسط وإقناعهم بمبادرة لإنتاج أشباه موصلات لازمة لدفع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
تأتي المحادثات بين“إم جي إكس” و”أوبن إيه آي”، في وقت تبحث فيه الشركة الإماراتية عن أفضل الشركاء عبر القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تعمل فيها وهي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي. واستثمرت الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي استثماراً كثيفاً وجعلت من هذه التكنولوجيا أحد الاهتمامات السياسية الرئيسية.
وأًطلقت أبوظبي شركة“إم جي إكس”هذا الأسبوع بهدف التركيز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ويرأس الشركة مستشار الأمن القومي الإماراتي القوي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. فيما يترأس مجلس إدارتها مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ويتولى الرئيس التنفيذي لشركة“مبادلة” خلدون المبارك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الإضافيين نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي جاسم الزعابي.
إلى جانب“إم جي إكس” تعتبر مجموعة“G42′′، وهي جزء من إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار يديرها الشيخ طحنون، في طليعة جهود أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتعاون“جي 42” بالفعل مع“أوبن إيه آي” كجزء من التوسع داخل دولة الإمارات والمنطقة. وأفادت“بلومبرغ” العام الماضي بأن“أوبن إيه آي” أجرت مناقشات مع“جي 42” أيضاً لجمع التمويل لمشروع جديد للرقائق.
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة“جي 42′′، بينغ شياو، في تصريحات خاصة لبلومبرغ مطلع الشهر الجاري:“مع إطلاق الشركة، ندخل حقبة جديدة، بحيث لا تصبح أبوظبي رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل خارطة طريق الذكاء الاصطناعي في العالم”.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983211
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