المفوضية الأوروبية تخصص 500 مليون يورو لزيادة إنتاج الذخيرة وتعزيز صناعة الدفاع

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت المفوضية الأوروبية ، اليوم مبلغ 500 مليون يورو المنصوص عليه بموجب قانون دعم إنتاج الذخيرة (ASAP) داخل الدول الأعضاء، بما يسمح لصناعة الدفاع الأوروبية بزيادة طاقتها الإنتاجية للذخيرة إلى مليوني قذيفة سنويًا بحلول نهاية عام 2025.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها أطلقت أيضًا برنامج العمل الخاص بأداة تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال سياسة المشتريات المشتركة (EDIRPA) وبرنامج العمل السنوي الرابع لصندوق الدفاع الأوروبي (EDF).

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وأضاف البيان أن ميزانية هذه البرامج مجتمعة تبلغ حوالي ملياري يورو، وتم اتخاذ خطوات اليوم نحو تعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية في أعقاب اعتماد أول استراتيجية صناعية دفاعية أوروبية على الإطلاق، تحت مسمى“EDIS” والاقتراح المرتبط ببرنامج صناعة الدفاع الأوروبية“EDIP”.

وأكدت المفوضية، في بيانها، أنه بمجرد تخصيص 500 مليون يورو لزيادة الطاقة الإنتاجية للذخيرة إلى مليوني سنويًا، بدعم من برنامج ASAP، يُتوقع أن تصل أوروبا إلى قدرة إنتاجية سنوية لقذائف الذخيرة تصل إلى مليوني بحلول نهاية عام 2025. وذكرت أنها أكملت التقييم بموجب لائحة ASAP في وقت قياسي واختارت 31 مشروعًا لمساعدة الصناعة الأوروبية في زيادة إنتاج الذخيرة واستعدادها.

وتابع البيان أن المشروعات المختارة تغطي خمسة مجالات؛ من بين ذلك المتفجرات والبارود والقذائف والصواريخ وشهادة الاختبار والتجديد. وسيتم تمويل المشروعات بمبلغ 513 مليون يورو من ميزانيات الاتحاد الأوروبي والنرويج. وسيعمل هذا التمويل على زيادة الاستثمارات الإضافية من الصناعة من خلال التمويل المشترك، مما يؤدي إلى استثمار إجمالي يبلغ حوالي 1.4 مليار يورو في سلسلة التوريد.

ويركز البرنامج على البارود والمتفجرات، التي تشكل عراقيل في إنتاج قذائف الذخيرة، وسيخصص لها نحو ثلاثة أرباع البرنامج. وسيدعم البرنامج مشروعات تزيد الطاقة الإنتاجية السنوية بأكثر من 10000 طن من البارود، وأكثر من 4300 طن من المتفجرات. ولهذا الغرض، سيستثمر الاتحاد 248 مليون يورو في القدرة على تصنيع المساحيق و124 مليون يورو في القدرة على تصنيع المتفجرات. وبحسب البيان، بفضل التدابير المتخذة بالفعل، وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية الأوروبية للقذائف عيار 155 ملم إلى مليون سنويًا في يناير 2024.

وأشارت المفوضية إلى أنه من خلال تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 310 ملايين يورو، سيدعم برنامج عمل EDIRPA المشتريات المشتركة في ثلاثة مجالات هي: إنتاج الذخيرة المُستخدمة في تصنيع الأسلحة الصغيرة وذخائر المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ وتعزيز صناعات الدفاع الجوي والصاروخي وتطوير المنصات واستبدال الأنظمة القديمة للعديد من الأسلحة مثل الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الدعم وأنظمة الجنود والطائرات بدون طيار. وقد تم تحديد أولويات التمويل هذه بالتعاون مع الدول الأعضاء لتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة وتجديد مخزونات الدفاع

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