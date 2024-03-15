الأهلى ومصر للصرافة تجذبان حصيلة تتجاوز مليارى جنيه منذ قرارات البنك المركزى

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت شركتا الصرافة التابعتين للبنك الاهلى المصرى” الاهلي للصرافة” ، و”شركة مصر للصرافة” التابعة لبنك مصر ، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف في 6 مارس ، خلال 9 ايام الماضية أكثر من مليارى جنيه .

من جانبه قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الاهلي للصرافة – في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – اليوم إن حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته مليار و 170 مليون جنيه.

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واوضح محيي الدين – أن 65% من اجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات اخرى في المرتبة الثانية مثل عملات” الريال السعودى والدرهم الاماراتى والعملة الاوروبية اليورو” والباقى من عملات اقل تداولا .

في السياق ذاته – كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة” التابعة لبنك مصر” – عن حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، تجاوزت ما قيمته 835 مليون جنيه بنهاية عمل يوم امس ، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الاخيرة في 6 مارس ، خلال الـ 9 أيام الماضية .

واوضح فوزى في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 65% ، يليه العملة الاوروبية اليورو بنسبه 18٪ ، ثم الريال السعودى بنسبه 13 ٪ ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 2٪ ، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1٪ .

واكد عادل فوزى – أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء من الاسبوع الماضى ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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