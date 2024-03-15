الأهلى ومصر للصرافة تجذبان حصيلة تتجاوز مليارى جنيه منذ قرارات البنك المركزى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجحت شركتا الصرافة التابعتين للبنك الاهلى المصرى” الاهلي للصرافة” ، و”شركة مصر للصرافة” التابعة لبنك مصر ، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف في 6 مارس ، خلال 9 ايام الماضية أكثر من مليارى جنيه .
من جانبه قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الاهلي للصرافة – في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – اليوم إن حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته مليار و 170 مليون جنيه.
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واوضح محيي الدين – أن 65% من اجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات اخرى في المرتبة الثانية مثل عملات” الريال السعودى والدرهم الاماراتى والعملة الاوروبية اليورو” والباقى من عملات اقل تداولا .
في السياق ذاته – كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة” التابعة لبنك مصر” – عن حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، تجاوزت ما قيمته 835 مليون جنيه بنهاية عمل يوم امس ، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الاخيرة في 6 مارس ، خلال الـ 9 أيام الماضية .
واوضح فوزى في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 65% ، يليه العملة الاوروبية اليورو بنسبه 18٪ ، ثم الريال السعودى بنسبه 13 ٪ ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 2٪ ، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1٪ .
واكد عادل فوزى – أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء من الاسبوع الماضى ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983208
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