13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 13.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – من 3.575 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.589 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 9.53 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و3.99 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم سهم“ألفا ظبي” جاذباً نحو 438 مليون درهم، وسهم“الدار العقارية” بسيولة 283.9 مليون درهم.





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