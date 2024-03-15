أبل تتوصل لتسوية بقيمة 490 مليون دولار في دعوى تضليل للمساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت“أبل” لتسوية في دعوى جماعية تزعم تضليل رئيسها التنفيذي“تيم كوك” للمساهمين عبر إخفاء انخفاض الطلب على جوالات“آيفون” في الصين.

وتقدمت صانعة“آيفون” بالتسوية الأولية للمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وتنتظر موافقة القاضي عليها، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

موضوعات“البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وتقدمت مجموعة من المساهمين بالدعوى القضائية ضد“أبل” بعدما أشار“تيم كوك” الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من نوفمبر عام 2018 خلال اتصال مع المحللين، إلى أن شركته لم تعانِ انخفاضاً في المبيعات بالصين على عكس أسواق مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وتركيا

المصدر: