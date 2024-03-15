أبل تتوصل لتسوية بقيمة 490 مليون دولار في دعوى تضليل للمساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصلت“أبل” لتسوية في دعوى جماعية تزعم تضليل رئيسها التنفيذي“تيم كوك” للمساهمين عبر إخفاء انخفاض الطلب على جوالات“آيفون” في الصين.
وتقدمت صانعة“آيفون” بالتسوية الأولية للمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وتنتظر موافقة القاضي عليها، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
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وتقدمت مجموعة من المساهمين بالدعوى القضائية ضد“أبل” بعدما أشار“تيم كوك” الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من نوفمبر عام 2018 خلال اتصال مع المحللين، إلى أن شركته لم تعانِ انخفاضاً في المبيعات بالصين على عكس أسواق مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وتركيا
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983205
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