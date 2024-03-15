((أغذية)) الإماراتية تعتزم إنشاء مركز في مصر للتصدير إلى الخليج وشمال أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة ((أغذية )) الإماراتية والتي تعد من كبريات الشركات العاملة في القطاع الغذائي في الشرق الأوسط، إنشاء مركز لتصدير الأغذية في مصر، بهدف تصدير منتجاتها إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا.

وقال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن السوق المصرية واعدة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات للنهوض الإقتصادي، سواء من خلال التعداد السكاني الضخم الذي يتجاوز 100 مليون نسمة ما يجعلها سوقا كبيرا لأي صناعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز بين القارات الكبرى الثلاث أفريقيا وأسيا وأوروبا فضلا عن وجود قناة السويس ما يسهل حركة التجارة والتصدير، كما يمتاز الإقتصاد المصري بالتنوع.

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وأكد أن مصر تبقى سوقًا استراتيجيًا مهما خاصة لمجموعة أغذية، ليس فقط بالنظر إلى التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية على المدى الطويل والطلب الهيكلي على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة، ولكن بشكل متزايد كمركز تصنيع فعال من حيث التكلفة لأسواق التصدير الإقليمية والدولية الرئيسية.

وأوضح أن صادرات الشركة من مصر زادت بنسبة 22% على أساس سنوي شملت الخضراوات المجمدة ومعجون الطماطم، كما حققت الشركة محققة مكاسب قدرها 80 مليون درهم إماراتي، وإرتفاعا في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 165 نقطة أساس، معتبرا أن إنشاء مركز تصدير في مصر يمثل نقطة مهمة وسيدعم أنشطة الشركة في مصر ويسهم في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي.

كما أكد المنصوري أن الشركة لديها فرص قوية للتوسع في أسواق جديدة منها على سبيل المثال في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، حيث لدى الشركة لديه اتفاقيات تجارية داعمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية إلى أن استحواذ المجموعة على شركة أبو عوف المصرية العاملة في مجال الاغذية يأتي في إطار الإيمان بقوة السوق المصري وما يزخر به من فرص استثمارية واعدة، ونستهدف توسعة أعمال الشركة داخل مصر والخارج.

وأوضح المنصوري عن أن مجموعة أغذية أطلقت في عام 2021، استراتيجية النمو الممتدة لعام 2025 وترتكز علي أربعة محاور هي الكفاءة و النمو و جدارة الامكانات، كما تعمل المجموعة في أربعة قطاعات هي البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية، والوجبات الخفيفة، والمياه، وتتواجد في 7 أسواق رئيسية هي مصر، الامارات، السعودية، الاردن، الكويت، سلطنة عمان وتركيا.

وحول الخطط التوسعية للشركة، قال المنصورى إن أغذية لديها فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ يبحث دائمًا عن فرص النمو في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بهدف خلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تركز على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتنامية، مثل مصر والسعودية.

وقال إنه نظرًا للإمكانات القوية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، فإن أغذية تستثمر فيها نحو 84 مليون درهم إماراتي من خلال توسيع منشأة التصنيع في نبيل والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024.

وأضاف أن هذا التوسع في المملكة يعد استثمارًا استراتيجيًا في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية حوالي 3000 طن، مع إضافة خط إنتاج ثانٍ من المتوقع أن يزيد هذه الطاقة إلى حوالي 8000 طن.

وحول نتائج أعمال مجموعة أغذية في 2023، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية إلى أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال عام 2023، حيث إرتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي.

وإرتفع صافي أرباح المجموعة ليصل إلى 299.6 مليون درهم إماراتي بنمو نسبته 6.6%، كما إقترج مجلس الإدارة توزيعات نقدية بواقع 18.5 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة تعادل 5% من رأس المال، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022.

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