((أغذية)) الإماراتية تعتزم إنشاء مركز في مصر للتصدير إلى الخليج وشمال أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم مجموعة ((أغذية )) الإماراتية والتي تعد من كبريات الشركات العاملة في القطاع الغذائي في الشرق الأوسط، إنشاء مركز لتصدير الأغذية في مصر، بهدف تصدير منتجاتها إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا.
وقال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن السوق المصرية واعدة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات للنهوض الإقتصادي، سواء من خلال التعداد السكاني الضخم الذي يتجاوز 100 مليون نسمة ما يجعلها سوقا كبيرا لأي صناعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز بين القارات الكبرى الثلاث أفريقيا وأسيا وأوروبا فضلا عن وجود قناة السويس ما يسهل حركة التجارة والتصدير، كما يمتاز الإقتصاد المصري بالتنوع.
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وأكد أن مصر تبقى سوقًا استراتيجيًا مهما خاصة لمجموعة أغذية، ليس فقط بالنظر إلى التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية على المدى الطويل والطلب الهيكلي على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة، ولكن بشكل متزايد كمركز تصنيع فعال من حيث التكلفة لأسواق التصدير الإقليمية والدولية الرئيسية.
وأوضح أن صادرات الشركة من مصر زادت بنسبة 22% على أساس سنوي شملت الخضراوات المجمدة ومعجون الطماطم، كما حققت الشركة محققة مكاسب قدرها 80 مليون درهم إماراتي، وإرتفاعا في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 165 نقطة أساس، معتبرا أن إنشاء مركز تصدير في مصر يمثل نقطة مهمة وسيدعم أنشطة الشركة في مصر ويسهم في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي.
كما أكد المنصوري أن الشركة لديها فرص قوية للتوسع في أسواق جديدة منها على سبيل المثال في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، حيث لدى الشركة لديه اتفاقيات تجارية داعمة.
وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية إلى أن استحواذ المجموعة على شركة أبو عوف المصرية العاملة في مجال الاغذية يأتي في إطار الإيمان بقوة السوق المصري وما يزخر به من فرص استثمارية واعدة، ونستهدف توسعة أعمال الشركة داخل مصر والخارج.
وأوضح المنصوري عن أن مجموعة أغذية أطلقت في عام 2021، استراتيجية النمو الممتدة لعام 2025 وترتكز علي أربعة محاور هي الكفاءة و النمو و جدارة الامكانات، كما تعمل المجموعة في أربعة قطاعات هي البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية، والوجبات الخفيفة، والمياه، وتتواجد في 7 أسواق رئيسية هي مصر، الامارات، السعودية، الاردن، الكويت، سلطنة عمان وتركيا.
وحول الخطط التوسعية للشركة، قال المنصورى إن أغذية لديها فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ يبحث دائمًا عن فرص النمو في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بهدف خلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تركز على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتنامية، مثل مصر والسعودية.
وقال إنه نظرًا للإمكانات القوية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، فإن أغذية تستثمر فيها نحو 84 مليون درهم إماراتي من خلال توسيع منشأة التصنيع في نبيل والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024.
وأضاف أن هذا التوسع في المملكة يعد استثمارًا استراتيجيًا في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية حوالي 3000 طن، مع إضافة خط إنتاج ثانٍ من المتوقع أن يزيد هذه الطاقة إلى حوالي 8000 طن.
وحول نتائج أعمال مجموعة أغذية في 2023، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية إلى أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال عام 2023، حيث إرتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي.
وإرتفع صافي أرباح المجموعة ليصل إلى 299.6 مليون درهم إماراتي بنمو نسبته 6.6%، كما إقترج مجلس الإدارة توزيعات نقدية بواقع 18.5 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة تعادل 5% من رأس المال، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983204