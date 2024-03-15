التجارة السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وشعاره هذا العام (مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين).
وأوضحت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة – أن المبادرة تهدف إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
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وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر.
كما شلمت المعايير توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء“تواصل معنا” على المتجر، توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة“غير مُسددة” على المنشأة.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983203
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