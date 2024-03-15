تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت نتائج مسح أجراه بنك إنجلترا ، انخفاض توقعات التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات، الأمر الذي يدعم احتمالات خفض المصرف المركزي للفائدة هذا العام.
وكشف المسح الذي صدرت نتائجه الجمعة، عن تراجع متوسط توقعات معدل التضخم على مدار الـ 12 شهراً القادمة إلى 3% في نوفمبر، مقارنة مع 3.3% في استطلاع نوفمبر.
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وذكر البنك أن هذا المتوسط يعد الأدنى منذ أغسطس من عام 2021 قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ويقارن ذلك مع متوسط فترة ما بين عامي 2000 و2021 عند 2.8%.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983202
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