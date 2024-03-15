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تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات

3/15/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت نتائج مسح أجراه بنك إنجلترا ، انخفاض توقعات التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات، الأمر الذي يدعم احتمالات خفض المصرف المركزي للفائدة هذا العام.

وكشف المسح الذي صدرت نتائجه الجمعة، عن تراجع متوسط توقعات معدل التضخم على مدار الـ 12 شهراً القادمة إلى 3% في نوفمبر، مقارنة مع 3.3% في استطلاع نوفمبر.

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وذكر البنك أن هذا المتوسط يعد الأدنى منذ أغسطس من عام 2021 قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ويقارن ذلك مع متوسط فترة ما بين عامي 2000 و2021 عند 2.8%.

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107983202

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