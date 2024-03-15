فيتش تُعدّل توقعاتها لأسعار المعادن عالميًا

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش” توقعاتها لمعظم أسعار المعادن عالميًا في الأجلين القصير والمتوسط، بينما خفضتها للنيكل مع زيادة العرض العالمي، حيث تتوقع أن يصل إلى 17 و16 ألف دولار للطن خلال عامي 2024 و2025 (18 و17 ألفا سابقًا).

ورفعت الوكالة توقعاتها للذهب، وعزت ذلك إلى العلاوة الجيوسياسية المرتفعة بسبب وضع المعدن كملاذ آمن، وتتوقع“فيتش” متوسطا سعريا يبلغ 1900 دولار للأوقية في عام 2024 (1800 دولار سابقًا)، و1800 دولار في 2025 (1600 دولار).

موضوعاتباركن تتلقى طلبات بـ 71 مليار دولار في طرح 25% من أسهمها أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يومياً النفط يرتفع قبيل صدور تقارير شهرية عن توقعات الطلب على الخام

ومع الاضطرابات في جانب العرض، ومستويات المخزون المنخفضة للغاية في ظل انتعاش الطلب خارج الصين، تتوقع الوكالة حدوث عجز في سوق النحاس، ولذلك رفعت متوسط سعره خلال هذا العام إلى 8400 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن (8300 دولار).

بسبب نقص الاستثمار منذ عام 2020 والذي يحد من القدرة على زيادة الإنتاج، مما يضغط على العرض، رفعت“فيتش” توقعاتها لخام الحديد عند 105 دولارات للطن في 2024 (95 دولارا) و90 دولارا في 2025 (80 دولارا) و85 دولارا في 2026 (75 دولارا).

بالنسبة للزنك تتوقع الوكالة تعافي الطلب تدريجياً، مدعوماً بالنمو المتزايد في الصين، ولذلك تتوقع متوسطا سعريا للمعدن في بورصة لندن خلال عام 2025 يبلغ 2400 دولار للطن (2300 دولار)، لكنها ثبتت توقعاتها هذا العام عند 2500 دولار للطن

المصدر: