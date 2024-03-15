فيتش تُعدّل توقعاتها لأسعار المعادن عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وكالة“فيتش” توقعاتها لمعظم أسعار المعادن عالميًا في الأجلين القصير والمتوسط، بينما خفضتها للنيكل مع زيادة العرض العالمي، حيث تتوقع أن يصل إلى 17 و16 ألف دولار للطن خلال عامي 2024 و2025 (18 و17 ألفا سابقًا).
ورفعت الوكالة توقعاتها للذهب، وعزت ذلك إلى العلاوة الجيوسياسية المرتفعة بسبب وضع المعدن كملاذ آمن، وتتوقع“فيتش” متوسطا سعريا يبلغ 1900 دولار للأوقية في عام 2024 (1800 دولار سابقًا)، و1800 دولار في 2025 (1600 دولار).
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ومع الاضطرابات في جانب العرض، ومستويات المخزون المنخفضة للغاية في ظل انتعاش الطلب خارج الصين، تتوقع الوكالة حدوث عجز في سوق النحاس، ولذلك رفعت متوسط سعره خلال هذا العام إلى 8400 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن (8300 دولار).
بسبب نقص الاستثمار منذ عام 2020 والذي يحد من القدرة على زيادة الإنتاج، مما يضغط على العرض، رفعت“فيتش” توقعاتها لخام الحديد عند 105 دولارات للطن في 2024 (95 دولارا) و90 دولارا في 2025 (80 دولارا) و85 دولارا في 2026 (75 دولارا).
بالنسبة للزنك تتوقع الوكالة تعافي الطلب تدريجياً، مدعوماً بالنمو المتزايد في الصين، ولذلك تتوقع متوسطا سعريا للمعدن في بورصة لندن خلال عام 2025 يبلغ 2400 دولار للطن (2300 دولار)، لكنها ثبتت توقعاتها هذا العام عند 2500 دولار للطن
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983201
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