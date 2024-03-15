البترول الكويتية تستحوذ على 50% من إيكوفوكس الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية عن توقيع اتفاقية شراء 50 في المئة من شركة (ايكوفوكس) المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي (بايوفيول) بهدف الاستحواذ؛ إذ ستتم العملية بعد أخذ الموافقات القانونية المحلية المطلوبة في إيطاليا لمثل هذه الصفقات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية المهندس شافي العجمي – في تصريح اليوم الجمعة – أن الصفقة تشكل“خطوة ريادية” لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام؛ بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل لاسيما بما يخدم استراتيجية شركة البترول الكويتية العالمية للتحول بالطاقة بحلول 2050.
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وقال العجمي إن“هذه العملية تظهر – بشكل ملموس – هدفنا في الريادة في تطوير وتوزيع أنواع الوقود البديلة لدعم انتقال عملائنا إلى أنواع جديدة ومبتكرة من الوقود”، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز والذي يعتبر في غاية الأهمية للشركة؛“إذ تؤكد هذه الصفقة على اهتمام الشركة بالتحول بالطاقة استجابة لرغبة زبائنها في الأسواق الإيطالية”.
وأضاف أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في شتى أنحاء أنشطة الشركة في التكرير والتسويق، مشيرا إلى تفاني الشركة في تعزيز النجاح البيئي والاجتماعي والاقتصادي في وحداتها التشغيلية في أوروبا.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات التسويق للشركة المهندس فاضل الفرج إن الاتفاقية“ستعزز الوضع التنافسي في الأسواق الإيطالية؛ مما يؤكد اهتمامنا والتزامنا بتعزيز العلامة التجارية للشركة لا سيما على المدى الطويل سواء داخل أوروبا أو إيطاليا”.
وأضاف أن الاتفاقية لا تهدف فقط لتنويع مصادر الدخل من حيث تحول الطاقة وحسب ولكنها توضح مدى التزام الشركة بتطبيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالشراكة .
وذكر الفرج“نحن في (البترول الكويتية العالمية) نؤمن بأهمية الشراكة من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في التحول في الطاقة وتخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة علاوة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية كأول شركة من الشركات التابعة تتجه نحو تصنيع الوقود العضوي”.
وتعتبر (ايكوفوكس) المشغل الرائد في سوق الوقود العضوي منذ التسعينيات، وتمتلك مصنعا يقع في مدينة فاستو الإيطالية وتبلغ قدرته الإنتاجية 200 ألف طن سنويا كما ينتج مجموعة من وقود الديزل الحيوي المتقدم بأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى ما يرتبط به من منتجات للاستخدام الصناعي.
وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة.
كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا؛ إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم، وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.
وتضم الشركة اكثرمن 2800 محطة بيع الوقود بالتجزئة في إيطاليا، وتختص في تسويق وتوزيع منتجات متعددة أبرزها وقود المركبات للشركات والأفراد، وتعمل الشركة من خلال قسم التكرير على البيع بالتجزئة بالتعاون مع إدارة مصفاة (ميلاززو) في شراكة بنسبة 50 في المئة مع شركة (إيني) الإيطالية.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107983200