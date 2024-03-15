البترول الكويتية تستحوذ على 50% من إيكوفوكس الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية عن توقيع اتفاقية شراء 50 في المئة من شركة (ايكوفوكس) المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي (بايوفيول) بهدف الاستحواذ؛ إذ ستتم العملية بعد أخذ الموافقات القانونية المحلية المطلوبة في إيطاليا لمثل هذه الصفقات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية المهندس شافي العجمي – في تصريح اليوم الجمعة – أن الصفقة تشكل“خطوة ريادية” لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام؛ بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل لاسيما بما يخدم استراتيجية شركة البترول الكويتية العالمية للتحول بالطاقة بحلول 2050.

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وقال العجمي إن“هذه العملية تظهر – بشكل ملموس – هدفنا في الريادة في تطوير وتوزيع أنواع الوقود البديلة لدعم انتقال عملائنا إلى أنواع جديدة ومبتكرة من الوقود”، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز والذي يعتبر في غاية الأهمية للشركة؛“إذ تؤكد هذه الصفقة على اهتمام الشركة بالتحول بالطاقة استجابة لرغبة زبائنها في الأسواق الإيطالية”.

وأضاف أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في شتى أنحاء أنشطة الشركة في التكرير والتسويق، مشيرا إلى تفاني الشركة في تعزيز النجاح البيئي والاجتماعي والاقتصادي في وحداتها التشغيلية في أوروبا.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات التسويق للشركة المهندس فاضل الفرج إن الاتفاقية“ستعزز الوضع التنافسي في الأسواق الإيطالية؛ مما يؤكد اهتمامنا والتزامنا بتعزيز العلامة التجارية للشركة لا سيما على المدى الطويل سواء داخل أوروبا أو إيطاليا”.

وأضاف أن الاتفاقية لا تهدف فقط لتنويع مصادر الدخل من حيث تحول الطاقة وحسب ولكنها توضح مدى التزام الشركة بتطبيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالشراكة .

وذكر الفرج“نحن في (البترول الكويتية العالمية) نؤمن بأهمية الشراكة من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في التحول في الطاقة وتخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة علاوة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية كأول شركة من الشركات التابعة تتجه نحو تصنيع الوقود العضوي”.

وتعتبر (ايكوفوكس) المشغل الرائد في سوق الوقود العضوي منذ التسعينيات، وتمتلك مصنعا يقع في مدينة فاستو الإيطالية وتبلغ قدرته الإنتاجية 200 ألف طن سنويا كما ينتج مجموعة من وقود الديزل الحيوي المتقدم بأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى ما يرتبط به من منتجات للاستخدام الصناعي.

وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة.

كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا؛ إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم، وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.

وتضم الشركة اكثرمن 2800 محطة بيع الوقود بالتجزئة في إيطاليا، وتختص في تسويق وتوزيع منتجات متعددة أبرزها وقود المركبات للشركات والأفراد، وتعمل الشركة من خلال قسم التكرير على البيع بالتجزئة بالتعاون مع إدارة مصفاة (ميلاززو) في شراكة بنسبة 50 في المئة مع شركة (إيني) الإيطالية.

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