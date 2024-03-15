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الرئاسة تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح

3/15/2024 2:19:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذرت الرئاسة، من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح وارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا.

وطالبت الرئاسة، بسرعة تدخل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير، الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة.

وجددت اللرئاسة التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر.

كما شددت الرئاسة على ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

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