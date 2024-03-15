الاحتلال يرتكب 13 مجزرة في قطاع غزة أدت لاستشهاد 149 مواطنا الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 149 مواطنا ، وجرح 300 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 31,490 شهيدا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم