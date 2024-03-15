الاحتلال يرتكب 13 مجزرة في قطاع غزة أدت لاستشهاد 149 مواطنا الـ24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 149 مواطنا ، وجرح 300 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 31,490 شهيدا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم
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