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الاحتلال يرتكب 13 مجزرة في قطاع غزة أدت لاستشهاد 149 مواطنا الـ24 ساعة الماضية

3/15/2024 2:19:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 149 مواطنا ، وجرح 300 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 31,490 شهيدا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم

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