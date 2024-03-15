استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN / استشهد شاب، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل في تموز/ يوليو الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي لـ "فا"، باستشهاد الشاب محمود نسيم العناتي (26 عاما) بعد إصابته بعدة رصاصات في البطن، ووصفت إصابته بالحرجة.

وكان

قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في 17 تموز الماضي، وأصيب على إثرها الشاب العناتي، وبقي يعالج في المستشفى الأهلي بالخليل من جروحه الحرجة، قبل أن يرتقي شهيدا مساء اليوم.