استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل / PNN / استشهد شاب، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل في تموز/ يوليو الماضي.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي لـ "فا"، باستشهاد الشاب محمود نسيم العناتي (26 عاما) بعد إصابته بعدة رصاصات في البطن، ووصفت إصابته بالحرجة.
وكان
قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في 17 تموز الماضي، وأصيب على إثرها الشاب العناتي، وبقي يعالج في المستشفى الأهلي بالخليل من جروحه الحرجة، قبل أن يرتقي شهيدا مساء اليوم.
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