فراولة الاسكندرية والقاهرة على الموائد البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شركة بيترفروت – Peterfrut – الشركة التي تأسست قبل 30 عاماُ واتخذت من فيندا نوفا دو اميغرانتي في ولاية اسبيرتو سانتوس مقراً لها وفي مدينة شابادا ديامانتينا في ولاية باهيا. تبيع الفراولة في السوق البرازيلية وتنتجها كذلك في البرازيل وجمهورية مصر العربية. بألوانها وحلاوتها وطعمها الشهي ، تستخدم الفراولة التي تأتي بها الشركة من ضفاف نهر النيل لانتاج المثلجات (الايس كريم)، والمربى والعصير، حيث يتم تحضيرها في السوق البرازيلية. إن الشراكة مع المصريين كانت قد بدأت منذ عامين وحظيت بمزيد من الزخم هذا العام، وذلك مع استيراد البطاطا المصرية. ومن المحتمل أن تحقق هذه الشراكة نمواً أكبر، حيث تقوم شركة Peterfrut بتقييم انشاء وحدة عمليات في مصر لتلبية دول أخرى (في الصورة أعلاه مدير قسم المفرزات ريكاردو بيترلي على اليسار ومالك الشركة اغيلار جوزيه بيتيرلي في حقل في مصر).

ويوضح مدير قسم المجمدات أو المفرزات ريكاردو بيتيرلي أن لدى االشركة في مدينة شابادا دايامانتينا مشروع“جريء” لانتاج الفراولة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، في مبادرة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ويقول أن ما يقارب 20 ألف طن سنوياً من الفراولة التي تنتجها الشركة في البرازيل مخصصة بشكل رئيسي للاستهلاك الطبيعي. أما الفراولة المستوردة من مصر فأغلبها مخصصة لفئات أخرى لبيع الفراولة وهي المفرزة, وتحمل العلامة التجارية Moranguitos حيث يتم استيراد أكثر من 10 آلاف طن سنوياً.

الجزء الأكبر من المنتجات الواردة من مصر هي منتجات مفرزة أو مجمدة

ويضيف بيتيرلي:” يتم استخدام جزء قليل من الناتج المحلي بقصد التفريز والتسويق اللاحق، وهذا كان أحد العوامل الرئيسية التي جعلتنا نقرر التوجه إلى مصر. وبالتالي، بالنسبة لقسم الفراولة المجمدة فإن الواردات تمثل أكثر من نصف حجم الفراولة التي يتم تسويقها”.

ويضيف أن الفراولة المستوردة من مصر، التي تعتبر من أكبر المنتجين العالميين لهذا الفاكهة تتم زراعتها في العاصمة القاهرة والاسكندرية شمال البلاد وعلى ضفاف نهر النيل. إنها فراولة حلوة وشهية الطعم واللون بالمقارنة مع نظيراتها التي تنتج في البرازيل، ولهذا السبب يتم تجميدها. عند وصول الفاكهة إلى البرازيل يتم تحميها من ميناء الاسكندرية اسبوعياً ويستغرق وصولها 30 إلى 40 يوماً حتى يتم إنزالها في الموانىء البرازيلية في شمال شرق وجنوب شرق وجنوبي البرازيل.

إن الأعمال التجارية مع الشركاء المصريين مزدهرة. في الآونة الأخيرة ، حيث بدأت الشركة في استيراد البطاطس المجمدة من الدولة العربية ذات العلامة التجارية Batatitas، وتعتزم أيضا توسيع وجودها. ويقول المدير التنفيذي:“نحن نخدم حالياً السوق المحلية مع التركيز على السوق الدولية ودراسة ظروف التشغيل بحيث يكون لدينا هيكل مادي في مصر لتلبية طلب السوق الخارجية، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيحقق مكاسب.

تشمل محفظة Peterfrut أيضا التوت الأزرق المجمد والعليق والتوت. بالإضافة إلى ذلك ، تبيع الشركة أكثر من 40 منتجاً طازجاً ، مثل القرنبيط والبروكلي والافوكادو، التي ينتجها الشركاء.

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The post فراولة الاسكندرية والقاهرة على الموائد البرازيلية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .