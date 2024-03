فراولة الاسكندرية والقاهرة على الموائد البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شركة بيترفروت – Peterfrut – الشركة التي تأسست قبل 30 عاماُ واتخذت من فيندا نوفا دو اميغرانتي في ولاية اسبيرتو سانتوس مقراً لها وفي مدينة شابادا ديامانتينا في ولاية باهيا. تبيع الفراولة في السوق البرازيلية وتنتجها كذلك في البرازيل وجمهورية مصر العربية. بألوانها وحلاوتها وطعمها الشهي ، تستخدم الفراولة التي تأتي بها الشركة من ضفاف نهر النيل لانتاج المثلجات (الايس كريم)، والمربى والعصير، حيث يتم تحضيرها في السوق البرازيلية. إن الشراكة مع المصريين كانت قد بدأت منذ عامين وحظيت بمزيد من الزخم هذا العام، وذلك مع استيراد البطاطا المصرية. ومن المحتمل أن تحقق هذه الشراكة نمواً أكبر، حيث تقوم شركة Peterfrut بتقييم انشاء وحدة عمليات في مصر لتلبية دول أخرى (في الصورة أعلاه مدير قسم المفرزات ريكاردو بيترلي على اليسار ومالك الشركة اغيلار جوزيه بيتيرلي في حقل في مصر).

ويوضح مدير قسم المجمدات أو المفرزات ريكاردو بيتيرلي أن لدى االشركة في مدينة شابادا دايامانتينا مشروع“جريء” لانتاج الفراولة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، في مبادرة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ويقول أن ما يقارب 20 ألف طن سنوياً من الفراولة التي تنتجها الشركة في البرازيل مخصصة بشكل رئيسي للاستهلاك الطبيعي. أما الفراولة المستوردة من مصر فأغلبها مخصصة لفئات أخرى لبيع الفراولة وهي المفرزة, وتحمل العلامة التجارية Moranguitos حيث يتم استيراد أكثر من 10 آلاف طن سنوياً.

الجزء الأكبر من المنتجات الواردة من مصر هي منتجات مفرزة أو مجمدة

ويضيف بيتيرلي:” يتم استخدام جزء قليل من الناتج المحلي بقصد التفريز والتسويق اللاحق، وهذا كان أحد العوامل الرئيسية التي جعلتنا نقرر التوجه إلى مصر. وبالتالي، بالنسبة لقسم الفراولة المجمدة فإن الواردات تمثل أكثر من نصف حجم الفراولة التي يتم تسويقها”.

ويضيف أن الفراولة المستوردة من مصر، التي تعتبر من أكبر المنتجين العالميين لهذا الفاكهة تتم زراعتها في العاصمة القاهرة والاسكندرية شمال البلاد وعلى ضفاف نهر النيل. إنها فراولة حلوة وشهية الطعم واللون بالمقارنة مع نظيراتها التي تنتج في البرازيل، ولهذا السبب يتم تجميدها. عند وصول الفاكهة إلى البرازيل يتم تحميها من ميناء الاسكندرية اسبوعياً ويستغرق وصولها 30 إلى 40 يوماً حتى يتم إنزالها في الموانىء البرازيلية في شمال شرق وجنوب شرق وجنوبي البرازيل.

إن الأعمال التجارية مع الشركاء المصريين مزدهرة. في الآونة الأخيرة ، حيث بدأت الشركة في استيراد البطاطس المجمدة من الدولة العربية ذات العلامة التجارية Batatitas، وتعتزم أيضا توسيع وجودها. ويقول المدير التنفيذي:“نحن نخدم حالياً السوق المحلية مع التركيز على السوق الدولية ودراسة ظروف التشغيل بحيث يكون لدينا هيكل مادي في مصر لتلبية طلب السوق الخارجية، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيحقق مكاسب.

تشمل محفظة Peterfrut أيضا التوت الأزرق المجمد والعليق والتوت. بالإضافة إلى ذلك ، تبيع الشركة أكثر من 40 منتجاً طازجاً ، مثل القرنبيط والبروكلي والافوكادو، التي ينتجها الشركاء.

