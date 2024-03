وزير الخارجية البرازيلي يزور 4  دول عربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يبدأ وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا (في الصورة أعلاه) اليوم الجمعة 15 آذار/ مارس زيارة إلى أربعة دول عربية تستمر حتى يوم الاربعاء 20 آذار/مارس. حيث يزور العاصمة الأردنية عمان ورام الله في فلسطين والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لوزارة الخارجية البرازيلية، سيبحث الوزير أجندة البرازيل الثنائية مع هذه الدول وخاصة في مسائل التعاون التقني والتجاري والاستثمارات. كما سيتم بحث المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل النزاع في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع ووقف إطلاق النار.

ويقول الوزير:” سوف نؤكد على الالتزام البرازيلي بحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تتعايشان بأمن وسلام ضمن حدود متفق عليها بينهما ومعترف عليها دولياً”.

وتؤكد وزارة الخارجية البرازيلية بأن العلاقات البرازيلية مع دول الشرق الأوسط تتميز بالإيجابية وذلك يعكسه الحضور الكبير للجالية العربية في البرازيل.“ما ساهم في نمو علاقات الصداقة هو تميز لغة الحوار البرازيلي مع تلك المنطقة.

