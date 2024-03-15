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وزير الخارجية البرازيلي يزور 4  دول عربية

3/15/2024 2:15:58 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يبدأ وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا (في الصورة أعلاه) اليوم الجمعة 15 آذار/ مارس زيارة إلى أربعة دول عربية تستمر حتى يوم الاربعاء 20 آذار/مارس. حيث يزور العاصمة الأردنية عمان ورام الله في فلسطين والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لوزارة الخارجية البرازيلية، سيبحث الوزير أجندة البرازيل الثنائية مع هذه الدول وخاصة في مسائل التعاون التقني والتجاري والاستثمارات. كما سيتم بحث المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل النزاع في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع ووقف إطلاق النار.

ويقول الوزير:” سوف نؤكد على الالتزام البرازيلي بحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تتعايشان بأمن وسلام ضمن حدود متفق عليها بينهما ومعترف عليها دولياً”.

وتؤكد وزارة الخارجية البرازيلية بأن العلاقات البرازيلية مع دول الشرق الأوسط تتميز بالإيجابية وذلك يعكسه الحضور الكبير للجالية العربية في البرازيل.“ما ساهم في نمو علاقات الصداقة هو تميز لغة الحوار البرازيلي مع تلك المنطقة.

مارسيو باتيستا/وزارة الخارجية البرازيلية

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