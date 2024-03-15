منتدى للأمم المتحدة في مصر – التسجيل مفتوح

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – فتحت منظمة الأمم المتحدة باب التسجيل في النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام. وستركز نقاشات هذا المؤتمر العالمي على مستقبل المدن، مع التركيز على المجتمعات المستدامة. من الممكن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث حتى تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر وتقديم المقترحات لتنظيم الفعاليات خلال المنتدى حتى تاريخ 8 نيسان/أبريل.

موضوع المنتدى الحضري العالمي الـ 12 هو“كل شيء يبدأ في المنزل: إجراءات محلية لمدن ومجتمعات مستدامة”. ووفقاً للمعلومات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة في البرازيل، سيكون هذا المؤتمر هو المؤتمر العالمي الأكبر حول مستقبل المدن. مصر وهي بلد عربي يقع في شمال افريقيا، كانت قد استضافت فعالية كبيرة أخرى للأمم المتحدة وهي مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27. في الصورة أعلاه النسخة الـ 11 في بولونيا.

ينظم هذا المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الإنسانية (ONU-Habitat) بالتعاون مع الحكومة المصرية. حيث ستجري أحداث هذا المنتدى في مركز المؤتمرات الدولي في مصر وسيتم بثه على شبكة الانترنت. ويحضر هذا الحدث عادة حكومات وطنية والاقليمية وبلدية، وشخصيات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووفقاً للأمم المتحدة، سيتم في المنتدى الحضري العالمي الـ 12 مناقشة أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الأعمال والمبادرات المحلية الضرورية لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الحياة اليومية للأشخاص في مدنهم ومجتمعاتهم، مثل مسائل الإسكان وغلاء المعيشة والتغير المناخي وتوفير الخدمات الاساسية والنزاعات.

التسجيل في المنتدى

لاقتراح تنظيم فعالية ما خلال هذه الحدث، من الضروري التسجيل على الموقع الالكتروني للمنتدى الحضري العالمي الـ 12، وتنظيم الفعالية باستخدام لغتين رسميتين من اللغات المعتمدة في الامم المتحدة، أو الاعتماد على الترجمة الفورية إلى الإنكليزية، كما يجب أن تتماشى مع إحدى المحاور المواضيعية للمؤتمر. حيث من الممكن تنظيم فعاليات networking بهدف تبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والتعاون بين المدن والتدريب والسينما وغيرها.

وبخصوص أي استفسار حول التسجيل في المنتدى، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الإنسانية (ONU-Habitat) ببث مباشر توجيهي يوم الثلاثاء 19 آذار / مارس الساعة 14:00 بعد الظهر بتوقيت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. حيث ستبث الجلسة باللغة الاسبانية. وعلى الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي.

معلومات حول التسجيل في المؤتمر الحضري العالمي الـ 12







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