منتدى للأمم المتحدة في مصر – التسجيل مفتوح

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – فتحت منظمة الأمم المتحدة باب التسجيل في النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام. وستركز نقاشات هذا المؤتمر العالمي على مستقبل المدن، مع التركيز على المجتمعات المستدامة. من الممكن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث حتى تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر وتقديم المقترحات لتنظيم الفعاليات خلال المنتدى حتى تاريخ 8 نيسان/أبريل.

موضوع المنتدى الحضري العالمي الـ 12 هو“كل شيء يبدأ في المنزل: إجراءات محلية لمدن ومجتمعات مستدامة”. ووفقاً للمعلومات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة في البرازيل، سيكون هذا المؤتمر هو المؤتمر العالمي الأكبر حول مستقبل المدن. مصر وهي بلد عربي يقع في شمال افريقيا، كانت قد استضافت فعالية كبيرة أخرى للأمم المتحدة وهي مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27. في الصورة أعلاه النسخة الـ 11 في بولونيا.

ينظم هذا المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الإنسانية (ONU-Habitat) بالتعاون مع الحكومة المصرية. حيث ستجري أحداث هذا المنتدى في مركز المؤتمرات الدولي في مصر وسيتم بثه على شبكة الانترنت. ويحضر هذا الحدث عادة حكومات وطنية والاقليمية وبلدية، وشخصيات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووفقاً للأمم المتحدة، سيتم في المنتدى الحضري العالمي الـ 12 مناقشة أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الأعمال والمبادرات المحلية الضرورية لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الحياة اليومية للأشخاص في مدنهم ومجتمعاتهم، مثل مسائل الإسكان وغلاء المعيشة والتغير المناخي وتوفير الخدمات الاساسية والنزاعات.

التسجيل في المنتدى

لاقتراح تنظيم فعالية ما خلال هذه الحدث، من الضروري التسجيل على الموقع الالكتروني للمنتدى الحضري العالمي الـ 12، وتنظيم الفعالية باستخدام لغتين رسميتين من اللغات المعتمدة في الامم المتحدة، أو الاعتماد على الترجمة الفورية إلى الإنكليزية، كما يجب أن تتماشى مع إحدى المحاور المواضيعية للمؤتمر. حيث من الممكن تنظيم فعاليات networking بهدف تبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والتعاون بين المدن والتدريب والسينما وغيرها.

وبخصوص أي استفسار حول التسجيل في المنتدى، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الإنسانية (ONU-Habitat) ببث مباشر توجيهي يوم الثلاثاء 19 آذار / مارس الساعة 14:00 بعد الظهر بتوقيت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. حيث ستبث الجلسة باللغة الاسبانية. وعلى الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي.

معلومات حول التسجيل في المؤتمر الحضري العالمي الـ 12







WUF11

The post منتدى للأمم المتحدة في مصر – التسجيل مفتوح appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .