افتتاح مصنع للأسمدة الفوسفاتية في ميناس جيرايس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) برازيليا – تم افتتاح مجمع Mineroindustrial التابع لشركة EuroChem في سيرا دو ساليتر في ولاية ميناس جيرايس في يوم الاربعاء 13 آذار / مارس بحضور الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. حيث ستقوم هذه الوحدة بإنتاج الأسمدة حيث سيتم توجيه كل الانتاج إلى السوق الداخلي البرازيلي، ومن المتوقع توريد مليون طن من الفوسفات سنوياً إلى القطاع الزراعي البرازيلي، أي ما يقارب 15% من الانتاج المحلي. في الصورة أعلاه ممثلو الحكومة والشركة خلال افتتاح المجمع.

الرئيس لولا يشارك في الافتتاح

ووفقاً للحكومة فإن البرازيل تستهلك حالياً ما يقارب 8% من الاستهلاك العالمي للأسمدة، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً. وبالتالي فإن أكثر من 80% من الأسمدة المستخدمة في البرازيل هي أسمدة مستوردة. وفي كلمة له أشاد لولا بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتساءل قائلاً:” إذا كانت البرازيل بلد زراعي ذو إمكانيات هائلة، لا منافس لها اليوم، والفضل يعود بذلك إلى المستوى العالي من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وعلم الجينات، فلماذا نحن لسنا مكتفين ذاتياً على الأقل في انتاج الأسمدة التي نحتاجها؟”

وبهدف التقليل من الاعتماد على الخارج، صادق المجلس الوطني البرازيلي للأسمدة والتغذية النباتية Confert بقيادة نائب الرئيس وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المبادئ التوجيهية وأهداف الخطة الوطنية الجديدة للأسمدة. والجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي هو الوصل إلى العام 2050 بإنتاجية وطنية قادرة على تلبية ما بين 45% إلى 50% من الطلبات الداخلية.

باستثمار وصل إلى 1 مليار دولار وبتمويل ذاتي، افتتح هذا المصنع في ولاية ميناس جيرايس ، وهو أول وحدة تعدين تابعة للشركة تقع خارج القارة الأوروبية. EuroChem هي شركة متعددة الجنسيات ذات أصل روسي مقرها في سويسرا وتشغل محطة في ميناس ومحطات انتاج أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والصين وكزاخستان وروسيا. وتتواجد الشركة في البرازيل منذ العام 2016، منذ استحواذها على شركتي الاسمدة Tocantins و Heringer. حيث تمتلك اليوم 21 وحدة انتاج في البرازيل.

إن المجمع في سيرا دو ساليتري انتيغرا هو موقع وحيد يشمل كل شيء، من لحظة استخراج الفوسفات وهو المادة الخام الرئيسية وحتى انتاج حبيبات الأسمدة. وبالإضافة إلى مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، تنتج الوحدة الصناعية مليون طن سنوياً من حمض الكبريتيت و240 ألف طن من حمض الفوسفوريك وهو منتج ثانوي يستخدم في عملية انتاج السماد ذاته.





ريكاردو ستوكورت/ رئاسة الجمهورية ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية

