افتتاح مصنع للأسمدة الفوسفاتية في ميناس جيرايس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) برازيليا – تم افتتاح مجمع Mineroindustrial التابع لشركة EuroChem في سيرا دو ساليتر في ولاية ميناس جيرايس في يوم الاربعاء 13 آذار / مارس بحضور الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. حيث ستقوم هذه الوحدة بإنتاج الأسمدة حيث سيتم توجيه كل الانتاج إلى السوق الداخلي البرازيلي، ومن المتوقع توريد مليون طن من الفوسفات سنوياً إلى القطاع الزراعي البرازيلي، أي ما يقارب 15% من الانتاج المحلي. في الصورة أعلاه ممثلو الحكومة والشركة خلال افتتاح المجمع.

الرئيس لولا يشارك في الافتتاح

ووفقاً للحكومة فإن البرازيل تستهلك حالياً ما يقارب 8% من الاستهلاك العالمي للأسمدة، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً. وبالتالي فإن أكثر من 80% من الأسمدة المستخدمة في البرازيل هي أسمدة مستوردة. وفي كلمة له أشاد لولا بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتساءل قائلاً:” إذا كانت البرازيل بلد زراعي ذو إمكانيات هائلة، لا منافس لها اليوم، والفضل يعود بذلك إلى المستوى العالي من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وعلم الجينات، فلماذا نحن لسنا مكتفين ذاتياً على الأقل في انتاج الأسمدة التي نحتاجها؟”

وبهدف التقليل من الاعتماد على الخارج، صادق المجلس الوطني البرازيلي للأسمدة والتغذية النباتية Confert بقيادة نائب الرئيس وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المبادئ التوجيهية وأهداف الخطة الوطنية الجديدة للأسمدة. والجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي هو الوصل إلى العام 2050 بإنتاجية وطنية قادرة على تلبية ما بين 45% إلى 50% من الطلبات الداخلية.

باستثمار وصل إلى 1 مليار دولار وبتمويل ذاتي، افتتح هذا المصنع في ولاية ميناس جيرايس ، وهو أول وحدة تعدين تابعة للشركة تقع خارج القارة الأوروبية. EuroChem هي شركة متعددة الجنسيات ذات أصل روسي مقرها في سويسرا وتشغل محطة في ميناس ومحطات انتاج أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والصين وكزاخستان وروسيا. وتتواجد الشركة في البرازيل منذ العام 2016، منذ استحواذها على شركتي الاسمدة Tocantins و Heringer. حيث تمتلك اليوم 21 وحدة انتاج في البرازيل.

إن المجمع في سيرا دو ساليتري انتيغرا هو موقع وحيد يشمل كل شيء، من لحظة استخراج الفوسفات وهو المادة الخام الرئيسية وحتى انتاج حبيبات الأسمدة. وبالإضافة إلى مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، تنتج الوحدة الصناعية مليون طن سنوياً من حمض الكبريتيت و240 ألف طن من حمض الفوسفوريك وهو منتج ثانوي يستخدم في عملية انتاج السماد ذاته.





ريكاردو ستوكورت/ رئاسة الجمهورية ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية

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